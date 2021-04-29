Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT 7 29.04.2021, 18:35

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фото: obozrevatel.com

Также в резолюции содержится остановка «Северного потока-2».

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента.

За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против — 67, следует из результатов голосования.

Авторы проекта также призывают отказаться от импорта нефти и газа из России.

Резолюция, как следует из ее текста, принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и российские атаки на Чехию.

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