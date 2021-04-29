Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT

Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT7
- 29.04.2021, 18:35
- 4,114
Также в резолюции содержится остановка «Северного потока-2».
Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента.
За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против — 67, следует из результатов голосования.
Авторы проекта также призывают отказаться от импорта нефти и газа из России.
Резолюция, как следует из ее текста, принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и российские атаки на Чехию.