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В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов

  • 29.04.2021, 19:02
В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, в дневные часы с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем будет от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу.

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