Папа Римский готов выступить посредником в переговорах между Зеленским и Путиным 29.04.2021, 19:06

Ранее Зеленский заявил, что встреча с Путиным состоится на территории, которая «олицетворяет мир и диалог».

Папа Римский Франциск выразил готовность выступить посредником в переговорах президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на представителя Ватикана кардинала Леонардо Сандре.

По его словам, дипломатическое ведомство Ватикана пока не получало предложений касательно встречи президентов Украины и России, но папа Франциск готов принять в ней участие.

Кардинал Сандре отмечает, что в этой ситуации один посредник уже есть — это Минская группа. Но добавляет, что папа Франциск мог бы принять участие во встрече президентов, как он это уже делал раньше, чтобы помочь примирению в других конфликтах.

Представитель Ватикана добавил, что «в целом, когда просят помощи содействовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным обязательно состоится и что это должно произойти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», например в Ватикане. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Ватикан не получали официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского на территории папского города-государства.

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