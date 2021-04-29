На МКАД у грузовика на ходу отвалились колеса, и он снес столб

На МКАД у грузовика на ходу отвалились колеса, и он снес столб3
- 29.04.2021, 19:13
В результате ДТП никто не пострадал.
Грузовик врезался в столб на столичной кольцевой дороге, сообщили в ГАИ Минска.
Авария произошла днем 29 апреля. По предварительной информации, 55-летний водитель ГАЗ двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. В какой-то момент у грузовика отвалились два задних левых колеса, поэтому он ушел в неуправляемый занос и врезался в столб.
В результате ДТП никто не пострадал.