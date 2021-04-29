Очередной идиотизм лукашизма: 13 суток — за пикет на окне «в виде облаков, тюльпанов и ромашек» 12 29.04.2021, 20:07

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Идиотский приговор вынесла судья Мария Ерохина.

40-летнего Дениса Музыкина сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали 28 апреля. На него составили протокол по "народной" статье 24.23 КоАП, сообщают правозащитники "Весны".

В протоколе утверждается, что Денис "принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой расцветки, формообразующих БЧБ-флаг, а также вывесив на балконе полотенца бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических интересов".

Суд над минчанином прошел 29 апреля. На заседании Музыкин объяснил, что жалюзи на окне постоянно закрыты, поэтому снаружи наклеек не видно. По словам мужчины, наклейки висят скорее лично для него.

Судья Мария Ерохина присудила Музыкину 13 суток ареста.

У мужчины двое детей — четырех и шести лет.

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