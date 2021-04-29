Что известно о поставках российской нефти на «Нафтан»? 1 29.04.2021, 20:31

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Руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву.

В течение двух дней не прояснилась ситуация вокруг возможной приостановки поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан». По информации tut.by, на данную тему до сих пор идут переговоры.

Известно, что руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на Национальном правовом портале.

В российскую столицу направлены глава концерна Андрей Рыбаков и его заместитель Владимир Сизов.

О целях визита не сообщают ни в правительстве, ни в «Белнефтехиме».

Стоит также отметить, что завтра, 30 апреля, в Казани состоится в очном формате заседание Евразийского межправительственного совета. На нем традиционно встречаются премьер-министры стран ЕАЭС. По информации журналистов, главы правительств планировали обсудить «несколько чувствительных для Беларуси вопросов». Пока известно, что в повестке совета значилась отмена требования Коллегии ЕЭК избавиться от обязательного ассортимента белорусских товаров на полках в магазинах. Плюс к этому россияне были обеспокоены судьбой предприятия «Запад-Транснефтепродукт».

27 апреля агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий санкций США в отношении концерна «Белнефтехим» и 8 компаний, входящих в его состав. Контрагентам подпадающих под санкции предприятий рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

— Думаем, что вопрос решится, — заверили в двух российских нефтяных компаниях.

По словам одного из собеседников, санкционные вопросы возникают из-за расчетов в долларах и «некоторых других моментов».

В «Белнефтехиме» пока не комментируют наличие договоренностей о майских поставках сырья на «Нафтан». В концерне лишь отметили, что «белорусские НПЗ работают в штатном режиме» и «полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными». В «Белнефтехиме» назвали «провокационными» экспертные мнения «о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива».

Вместе с тем «Автобизнес» сообщил о февральских поручениях Совмина и «Белнефтехима» по закупке госпредприятиями топлива «только в государственной системе нефтепродуктообеспечения». По сути, речь идет о предприятиях системы «Белоруснефти». Справедливости ради стоит сказать, что и ранее многие госкомпании нацеливали на работу исключительно с самым крупным владельцем заправок.

«Однако, по информации „Белоруснефти“, имеются случаи перехода отдельных государственных предприятий на закупку нефтепродуктов мелким оптом и по топливным картам у ряда коммерческих структур негосударственной формы собственности. В связи с этим концерн просит оказать содействие в принятии соответствующих мер по выполнению поручений правительства о закупке нефтепродуктов подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения», говорится в письме «Белнефтехима» в адрес Мингорисполкома и облисполкомов.

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