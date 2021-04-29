Великие победы белорусов 29.04.2021, 20:53

Даты и события из истории нашего народа.

На всем протяжении своей долгой и славной истории белорусам очень часто приходилось отстаивать честь, свободу и независимость своего государства, невзирая на то какое название оно имело. Но кто может вспомнить, какие знаменательные даты, связанные с прославлением мужества и доблести, проявленных нашими предками на полях сражений за свободу и независимость своей Отчизны праздновались когда–либо в нашем государстве?

Увы! Мы хорошо знаем о сражениях европейской или российской истории: знаем о Нарве и Полтаве, о битве народов, о сражении под Ватерлоо и т.д., а вот даты и события из истории нашего государства, нашего народа для многих тайна за семью печатями.

Летописные источники особенно изобилуют сообщениями о битвах и сражениях, которые происходили на просторах нашей земли в период средневековья. Постоянные межусобные войны, набеги соседей, захваты территорий – все это было в нашей истории, но остановимся лишь на битвах праведных, на битвах, которые наши предки приняли вынуждено, «Айчыну сваю баронячы».

В 1067 г. князья киевский, черниговский и переяславский предприняли поход на Полоцк против князя Всеслава Чародея. Первым пал, несмотря на мужественную оборону, порубежный город полоцкого княжества – Менск: мужское население было поголовно перебито, а женщины и дети стали добычей победителей.

После расправы над городом, южнорусские князья повели свои дружины вдоль реки Немиги и здесь столкнулись с дружиной Всеслава, спешившей па помощь осажденному городу. Маленькая речка Немига стала свидетелем произошедшей здесь 3 марта 1067 г. жесточайшей сечи. «Немиги кровавые бреги не житом были посеяны, а костьми сынов русских», – так пишет автор «Слова о полку Игореве».

1071 г. Битва Полоцких дружин с киевским войском около Галатичаска. Итогом битвы стало восстановление независимости полоцкого княжества.

1104 г. Менску снова пришлось выдержать нападение и осаду войска киевских князей во главе с Владимиром Мономахом. Мужественно защищала будущую столицу Беларуси дружина менского князя Глеба Всеславовича. Противник был вынужден снять осаду и уйти от стен города.

1116 г. Глеб Всеславович отвоевал у Смоленского княжества Оршу и Копысь.

1131 г. Разгром белорусско–польским войском русских дружин на границах летописной Литвы.

1207 г. Немецкие рыцари осадили замок Кукейнос – порубежную крепость Полоцкого княжества. Князь Вячка со своей небольшой дружиной мужественно защищал крепость, но не получив своевременной помощи из Полоцка, сжег крепость и ушел с остатками своей дружины на восток.

Лето 1236 г. Белорусское войско разгромило войско Ордена меченосцев близ нынешнего Шауляя.

23 сентября 1236 г. На берегах речки Каменка, близ местечка Корсакишки произошло сражение между войском гермейстера ордена Вольквина и войском князя Рингольда, из рода полоцких князей. Сражение окончилось блистательной победой наших предков: сам гермейстер был убит, полегли от белорусских мечей более 50 знатнейших рыцарей–меченосцев и более 1000 их воинов, многие рыцари попали в плен.

15 июля 1240 г. Победа войск Александра Невского на р.Неве над шведами. Участие полоцкой дружины князя Брячислава, тестя Александра. Как повествуют летопись, Яков Полочанин, вооруженный только мечом, в одиночку сражался против шведского отряда.

1242 г. Войско белорусских княжеств под руководством князя новогрудского Миндовга сошлось в смертельной сече с монголо–татарской ордой хана Шейбака, родственника Батыя. Сражение произошло в 50 км к северо–западу от Лиды. Монголо–татары были разбиты наголову и с тех пор поле, на котором произошла битва, стало называться Шейбак–полем, а монголо–татары осмелились на очередной набег на белорусские земли только через семь лет.

5 марта 1242 г. Войско Александра Невского разгромили немецких рыцарей на Чудском озере. Участие в этой битве полоцкой дружины князя Брячислава, тестя Александра.

1249 г. Монголо–татары стремительным маршем дошли почти до Минска. Получив известие о их набеге, князь Миндовг собрал войско и повел его на перехват монголо–татарской орды. В жестокой битве войско Миндовга разгромило монголо–татарскую орду на берегу реки Нетечи, близ Крутогорья. В память об этой славной победе Крутогорье стал народ называть Койдановом, потому что разгромленную орду возглавлял хан Койдан.

1250–1402 гг. Городня (Гродно) за этот период выдержала около 20 осад, в некоторые годы под стенами этой крепости собирался весь цвет западноевропейского рыцарства, но всякий раз город оставался непобежденным.

1250 г. Героическая оборона осажденного Новогрудка.

13 июля 1260 г. Разгром войском ВКЛ, с участием полоцких дружин, крестоносцев возле озера Дурбе.

1261 г. Возле местечка Ленаварден белорусское войско во главе с Миндовгом наголову разгромило войско ливонских рыцарей, благодаря чему был положен конец их непрекращающимся набегам на белорусские земли.

1284 г. Разгром войском под командованием князя Рингольда объединенного войска русских князей и манголо–татар возле деревни Могильно Узденского района.

1314 г. Героическая оборона осажденного Новогрудка и победа дружины Давыда Городенского над крестоносцами подле него.

1322 г. и 1323 г. (дважды). Разгром гродненскими дружинами Давыда Городенского немецких и датских рыцарей под Псковом.

1331 г. Победа белоруско–литовского войска во главе с князем Гедимином над тевтонскими рыцарями на реке Акмяне.

1333, 1334 и 1336 гг. Героическая оборона осажденного Полоцка.

2 февраля 1348 г. Победа белоруско–литовских войск под предводительством Кейстута над 40–тысячным войском крестоносцев на р.Стрева (приток Немана).

1362 г. Победа войск Великого Княжества Литовского во главе с князем Ольгердом над войсками татарских князей Котлубаха, Качзея и Дмитра возле р. Синие Воды (Подолия).

8 сентября 1380 г. Куликовская битва. Под знаменами князя Дмитрия Московского сражались более 3000 полоцких дружинников во главе с князем Андреем Полоцким и около 300 друцких воинов во главе с князем Глебом Друцким.

1380–е гг. Битва на берегах реки Стреве (ныне в Латвии) между 40–тысячным западноевропейским рыцарским войском и хоругвями (полками) Великого Княжества Литовского из Полоцка, Витебска, Гродно, Новогородка, Берестья, Смоленска и Владимира–Волынского под командованием князей Альгерда и Кейстута.

1382 и 1386 гг. Героическая оборона осажденного Полоцка.

1384, 1392 и 1394 гг. Героическая оборона осажденного Лидского замка.

1391 и 1394 гг. Героическая оборона осажденного Новогрудка.

15 июля 1410 г. Великий князь Витовт во главе большого войска дал решительное сражение немецким рыцарям. Вместе с Витовтом вышли на поле между деревень Таненберг и Грюнвальд (ныне Ольштынское воеводство) польские дружины под предводительством короля Польши Ягайло и татарская орда во главе с кипчакским султаном Сал–ад–Дином. В рядах Витовта было около 103 тысяч воинов Великого Княжества Литовского, а также воины из Богемии и Моравии.

Согласно хроники Яна Длугоша войско ВКЛ состояло из 40 воинсих единиц – хоругвей, в составе которых были литовцы, русины (восточные славяне – жители ВКЛ), жмудины и татары.

В настоящее время, благодаря этой хронике и другим источникам, известно, что хоругви снарядили Вильно, Троки, Городня (две), Ковно, Лида, Полоцк, Витебск, Новогородок, Волковысск, Чарторыйск, Лукомль, Медники (или цехом медников ВКЛ), Берестье, Пинск, Киев, Стародуб, Дорогичин, Мельник, Кременец, Смоленск, Кобрин, Вилькомир, Менска и Изяславль, Мстиславль, Новгород–Сиверский, Могилёв, Орша, Слуцк, Владимир–Волынский, Ратно, Несвиж, Крево, Ошмяны, Ушполье, Львов, Перемышль, Хелм, а также Подолия и Галиции.

У Ягайлы было около 60 тысяч воинов. Рыцари также собрали большое войско, состоявшее из отборных воинов рыцарских орденов, возглавлял рыцарей Великий магистр Ульрих фон Юнинген.

Сражение началось на рассвете 15 июля 1410 г. и продолжалось весь день. Белорусские дружины выдержали бешеный натиск первого удара рыцарей и сами перешли в наступление, особенно отличились хоругви Смоленской земли: Смоленская, Оршанская и Мстиславльская. На поле сражения остался сам Великий магистр, более 6660 знатных рыцарей и около 40 тысяч их простых воинов.

В плен было взято около 15 тысяч воинов, все знамена (51) и большие трофеи. После этой славной битвы немцы более 500 лет, до 1914 г., не осмеливались нападать на славянские земли.

25 января 1491 г. Победа белорусского войска во главе с Казимиром Ягайловичем над войском Великой Орды возле Зацлава.

14 июля 1500 г. защищая границы Великого княжества, 4–х тысячное белорусское войско под командованием князя Константина Острожского под Дорогобужем вступило в бой с 40–тысячным московским войском. Битва завершилась разгромом литвинов, но это позволило задержать продвижение противника вглубь государства.

5–6 августа 1506 г. Под Клецком, на берегах рек Лань и Цапра 30–тысячная крымская орда была разбита войском, состоявшим из ополченцев Менска, Новогородка и Городни и дружины князя Михаила Глинского.

28 апреля 1512 г. Битва 5–тысячного войско во главе с гетманом Константином Острожским против 25–тысячной крымская орда возле местечка Вишневец. Ранним утром, едва успев построиться в боевой порядок, войско было атаковано татарской ордой.

Мужественно выдержав бешеный натиск татарской конницы, одновременно ударили во фронт белорусские шеренги, а по флангам – польские хоругви. Через некоторое время все было кончено: в лагере татар победители освободили более 16–ти тысяч пленников, захватили богатую добычу, а на поле сражения остались трупы более 5–ти тысяч крымчаков. После этого сражения татары более трех лет не отваживались нарушать границы Великого княжества.

Осень 1512 г. Московский князь Василий III начал боевые действия против ВКЛ. 14 октября были сожжены посады Смоленска, но сам город выдержал осаду. С лета 1513 г. война разгорелась с новой силой. Снова в осаде Смоленск, царские воеводы совершают разбойничьи рейды по полоцкой земле доходя до Полоцка и Витебска.

Зимой 1513 г. Василий III и Император Священной Римской империи Максимилиан создают против Великого Княжества Литовско–Русского военный союз, в который должны были войти Дания, Бранденбург, Саксония, Валахия и Тевтонский Орден. В июле 1514 г. боевые действия возобновились с осады 80–ти тысячным войском Смоленска. 31 июля Смоленск капитулировал, после чего московские войска стремительно двинулись в глубь Беларуси. Навстречу ему стремительно двигалось 28–ми тысячное объединенное войско Короны и Княжества во главе с Константином Острожским. Московский воевода Иван Челядин решил дать генеральную битву и собрал свои полки за Днепром, на берегу Крапивны, что между Оршей и Дубровно.

Здесь была основная сила Москвы – около 80–ти тысяч конницы и пехота. Фронт войска растянулся на несколько верст. В ночь с 7 на 8 сентября войско Острожского подошло к Днепру и сразу же стало переправляться на занятый неприятелем берег. Московский воевода решил не мешать переправе, чтобы разбить войско противника одним ударом.

8 сентября 1514 г. Московские войска под музыку двинулись в наступление. Разгорелась жесточайшая сеча. Заманив московские войска под огонь своих орудий, хоругвы Острожского затем бросились в яростную атаку. Это стало полным разгромом московского войска. Беглецов гнали более пяти миль, трупами московских ратников были усланы поля между Оршей и Дубровно. Московские летописцы называют от 30 до 40 тысяч погибших. Многие попали в плен, в том числе все высшее командование – 48 военачальников и 1500 дворян.

Лето 1518 г. Разгром московского войска под Полоцком.

1527 г. Беларуская хоругва во главе с К.Острожским разгромила крымско–татарское войско под Пинском.

1527 г. Объединенное войско К.Острожского, слуцкого князя Юрия Олельковича, городенского старосты Януша Радзивила и казацкого атамана, черкасского воеводы Аставия Дашковича разгромило 27–тысячное турецко–татарскую орду на берегах реки Ольшаница, возле Канева и Черкасс (в 40 милях от Киева).

1530 г. Разгром крымской орды, ворвавшейся на белорусские земли, дружиной князя Ивана Дубровицкого.

1–15 февраля 1562 г. Героическая оборона Полоцка, осажденного московскими войсками.

26 января 1564 г. Возле местечка Иванск (под Чашниками, возле р. Улы) 10–тясячное войско трокского воеводы князя Николая Радзивилла разгромило 30–тысячное московское войско князя Петра Шуйского. Сам князь Шуйский, несколько его князей и бояр и множество простых московских воинов навечно остались на заснеженном поле. Белорусы захватили весь обоз войска и всю артиллерию.

Февраль 1564 г. Белорусские хоругви разгромили московское войско возле Орши.

Июль 1567 г. 2–тысячный отряд во главе с гетманом Романом Сангушкой разгромил под Чашниками 9–тысячное российское войско.

Сентябрь 1568 г. Витебские казаки во главе с атаманом Бирулей отбили у московских войск Усвят и Велиж.

30 августа 1579 г. Освобождение Полоцка войском Великого князя Стефана Батория.

1601 г. Оборона белорусским войском во главе с Яном Каролем Хадкевичем Риги, осажденной шведским войском во главе с Карлом Судерманским.

25 сентября 1604 г. польско–белорусское войско под командованием польного гетмана Великого Княжества Литовского Яна Кароля Хадкевича одержала победу над шведским войском у Дерпта. Согласно историческим источникам шведы из 7000 потеряли до 3000 человек убитыми, 6 пушек и 26 знамен. Потери объединенного войска составили 81 человек убитыми и до 100 человек ранеными.

27 сентября 1604 г. В битве под Кирхгольмом (возле нынешнего Саласпилса, в 15 км от Риги) польско–белорусское войско во главе с Яном Ходкевичем в составе 3310 кавалеристов и 1040 пехотинцев разгромило шведское войско в составе 6840 пехотинцев, 450 кавалеристов и 11 пушек под командованием шведского короля Карла IX. Шведы потеряли около 6000 человек, 60 знамен и все пушки. Сам король случайно избежал плена.

1609 г. Разгром белорусским войском под руководством гетмана Яна Ходкевича шведов под Ригой и освобождение Пярну. Эти победы на восемь лет остановили военные действия со Швецией.

2–28 сентября 1621 г. Победа под Хотином 70000 войска Речи Посполитой под командованием белорусского полководца, Великого гетмана Великого Княжества Литовского Яна Кароля Хадкевича над 220000 объединенным войском турецкого султана Османа II и крымского ханства.

1632–1633 гг. Героическая оборона 3–тысячного гарнизона Смоленска от осаждавшего его 32–тысячного московского войска. Осенью 1633 г. к городу пришла войсковая помощь и осаждавшие были окружены и разбиты.

1654–1667 гг. Период кровавой и жестокой войны между Речью Посполитой и Царством Московским. С начала войны, за ее первые два года московские войска оккупировали большую часть территории нынешней Беларуси. С московской стороны в боевых действиях участвовала армия численностью около 315 тысяч человек. Положение Речи Посполитой осложнялось ведением войны со Швецией и лишь после заключения с ней в мае 1660 г. мирного договора все силы государства были брошены на отражение московской агрессии.

28 июня 1660 г. Первое крупное сражение, положившее начало освобождению территории Беларуси от аккупантов. Возле деревни Полонка (возле Ляхович) сошлись в смертельной схватке 46–тысячное московское войско во главе с воеводой Хованским и 8–ми тысячная хоругва Павла Сапеги вместе с 6–тысячным польским корпусом Стефана Чернецкого. После дня кровопролитного сражения противник был разгромлен наголову.

28 июня 1660 г. Разгром возле Кричева армии князя Долгорукова.

3 июля 1660 г. От московских войск освобожден Минск и очищена территория Беларуси до р.Березина.

12 февраля 1661 г. В оккупированном московскими войсками Могилеве вспыхнуло восстание горожан. Было уничтожено около 3–х тысяч российских стрельцов, много солдат гарнизона было взято в плен, были пленены и три московских воеводы. Результатом восстания стало полное освобождение города от захватчиков.

4 ноября 1661 г. Разгром возле д. Кушлики, что на Полотчине, белорусско–польским войском московских войск во главе с И.А.Хованским и Ордын–Нащокиным.

2 декабря 1661 г. Освобождение столицы Великого княжества г. Вильно от российских войск.

6 ноября 1662 г. Войска Великого княжества во главе с С.Чернецким разбили возле Глубокого российское войско (более 18 тысяч человек) под командованием И.А.Хованского.

9 октября 1708 г. Битва возле д. Лесная (ныне Славгородский р–н Могилевской обл.). Белорусские крестьяне провели русские войска к этой деревне напрямик, через леса и болота. Битва началась во второй половине дня и продолжалась до наступления темноты.

В этом сражении наголову был разбит 16–тысячный корпус шведов, который шел из Риги на Украину на помощь основным силам Карла XII. Шведы потеряли 9,5 тысячи убитыми, ранеными и пленными. 17 пушек, 7.000 повозок с боеприпасами и продовольствием, 44 знамени стали трофеями русской армии.

Весомый вклад белорусов в эту победу оценил Петр I, который писал, что бежавших шведов "полесские мужики зело бьют". Победа при Лесной имела огромное значение в исходе Северной войны. Петр I назвал ее "матерью Полтавской баталии".

Леонид Спаткай, istpravda.ru

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