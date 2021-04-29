Стипендиата фонда Лукашенко обвиняют в «экстремизме» 29.04.2021, 21:04

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Его избили, чтобы записать признание на видео для канала пропагандиста Азаренка.

19-летнего студента второго курса химфака БГУ, победителя олимпиад по химии Артема Боярского, задержанного 24 марта, избивали, чтобы записать видео с признаниями в администрировании паблика. Об этом сообщает ПЦ «Весна» со ссылкой на адвоката студента.

Артема Боярского, напомним, задержали утром 24 марта в общежитии БГУ. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — обсуждали в студенческих чатах задержание парня. Ранее Боярского уже арестовывали на 15 суток за участие в массовом мероприятии, поэтому предполагалось, что он мог попасть под зачистку перед Днем Воли.

Суд прошел в Доме правосудия, Артема приговорили к 25 суткам административного ареста.

Студент должен выйти на свободу 18 апреля, но в пятницу стало известно, что Артема Боярского задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). В ходе допроса 19 апреля Артем сообщил адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться, что он является администратором телеграм-канала и чата «Мая краiна Беларусь», а также в том, что он принадлежит к секс-меньшинствам.

Это видео было опубликовано 25 марта в телеграм-канале пропагандиста СТВ Григория Азарёнка.

Артем родом из Гродно. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в БГУ.

Четыре раза Боярский становился стипендиатом Специального фонда Лукашенко по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся. Но в августе 2020-го он был одним из сотни стипендиатов, подписавших открытое письмо об отказе от данного статуса в знак протеста.

А сейчас Артем находится за решеткой.

26 апреля Артему предъявили обвинение по статье 361−1 УК. Ему грозит до пяти лет ограничения или от трех до семи лет лишения свободы. Суть уголовного дела Артема неизвестна: его адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Артем Боярский сейчас в минском СИЗО-1 на улице Володарского.

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