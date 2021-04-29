Андрей Шарендо – на свободе 1 29.04.2021, 21:50

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Андрей Шарендо

Активиста «Европейской Беларуси» пытались допросить в качестве свидетеля по делу его супруги Полины Шарендо-Панасюк.

Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо на свободе. Об этом он сообщил в Facebook.

«Я на свободе. Сегодня меня активно искали следователи, но в конце концов я был допрошен в качестве свидетеля по делу Полины. По этому делу я отказался давать показания. Мое криминальное дело пока что только разворачивается», - сообщил активист.

Ранее на активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо завели дело за «оскорбление Лукашенко».

Напомним, что супруга Андрея Полина Шарендо-Панасюк с 3 января находится в СИЗО. На активистку «Европейской Беларуси» оказывается давление. Ее неоднократно помещали в карцер.

Андрей и Полина вместе воспитывают двоих детей.

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