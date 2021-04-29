Штат в США будет платить молодежи $100 за вакцинацию против COVID-19 4 29.04.2021, 22:24

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В США стимулируют молодежь вакцинироваться.

Штат Западная Вирджиния (США) выдаст молодым людям от 16-ти до 35 лет сберегательные облигации на сумму $100, если они вакцинируются от COVID-19. Об этом пишет New York Times 26 апреля.

Отмечается, что в этой возрастной группе около 380 тыс. жителей штата, многие из них уже сделали хотя бы одну прививку против коронавируса.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис надеется, что деньги мотивируют остальных вакцинироваться. Он отметил, что для выплат государство будет использовать федеральные средства из закона о CARES (пакета помощи от COVID-19). По словам Джастиса, облигации будут доступны и для тех, кто уже был вакцинирован ранее.

По данным New York Times, Западная Вирджиния занимает 16-е место среди штатов по числу новых случаев COVID-19 в расчете на человека и 12-е место по количеству госпитализаций.

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