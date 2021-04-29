Прогноз погоды в Беларуси на Пасху 29.04.2021, 22:54

2,158

Синоптики рассказали, как будет меняться погода с 30 апреля и на выходных.

Тепло в Беларусь начало возвращаться уже с четверга, 29 апреля.

Теряющие активность атмосферные фронты окажут влияние и на погоду на выходных. В субботу, 1 мая, в ночные часы по востоку Беларуси прогнозируются непродолжительные дожди, но днем, в основном, будет без осадков. Ночью температура опустится до 0…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+16 тепла. Ветер в течение суток - северо-западного направления умеренный.

Прогноз погоды на Пасху озвучил белорусский метеоролог Дмитрий Рябов.

Он сообщил, что погода на выходных, в общем, будет облачной с прояснениями, но и с кратковременными осадками. В воскресенье, 2 мая, в середине дня потеплеет до +8…+13 градусов выше ноля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».