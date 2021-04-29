Прогноз погоды в Беларуси на Пасху
- 29.04.2021, 22:54
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Синоптики рассказали, как будет меняться погода с 30 апреля и на выходных.
Тепло в Беларусь начало возвращаться уже с четверга, 29 апреля.
Теряющие активность атмосферные фронты окажут влияние и на погоду на выходных. В субботу, 1 мая, в ночные часы по востоку Беларуси прогнозируются непродолжительные дожди, но днем, в основном, будет без осадков. Ночью температура опустится до 0…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+16 тепла. Ветер в течение суток - северо-западного направления умеренный.
Прогноз погоды на Пасху озвучил белорусский метеоролог Дмитрий Рябов.
Он сообщил, что погода на выходных, в общем, будет облачной с прояснениями, но и с кратковременными осадками. В воскресенье, 2 мая, в середине дня потеплеет до +8…+13 градусов выше ноля.