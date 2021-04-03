Стала известна личность напавшего на полицейских у Капитолия 3.04.2021, 8:29

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Накануне он на автомобиле протаранил полицейскую машину.

Нападавшим на сотрудников правоохранительных органов у здания Капитолия в Вашингтоне является житель штата Индиана Ноа Грин, сообщает телеканал NBC.

Напомним, что он накануне на автомобиле врезался в ограждение комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне, после чего с ножом напал на полицию. Двое полицейских ранены, нападавший умер в больнице.

Предупреждения об угрозе сотрудникам разослала служба безопасности, сообщает в своем Twitter корреспондент CBS Кэтрин Уотсон. Вход и выход запрещен, людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон.

По данным СМИ, нападавшему было 25 лет. Как утверждает источник, Грин своей странице в Facebook высказывался в поддержку базирующемуся в США движению «Нация ислама», основанного в Мичигане в начале ХХ века (члены движения выступают за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев).

Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021

Полиция сообщила, что инцидент произошел на блокпосту возле Капитолия. Это происходит потому, что регион Вашингтон, округ Колумбия, остается в напряжении почти три месяца после того, как толпа вооруженных повстанцев штурмовала Капитолий, когда Конгресс голосовал, чтобы удостоверить победу Джо Байдена на посту президента.

Более 300 человек обвинили в нападении в январе, включая членов вооруженных экстремистских группировок.

В последние недели некоторые меры безопасности были ослаблены: количество вооруженных войск Национальной гвардии у Капитолия уменьшилось, а забор безопасности, создавший широкий периметр вокруг комплекса Капитолия, был удален.

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