Ученые нашли необычные сокровища коллекционера, жившего 105 тысяч лет назад 3.04.2021, 8:42

5,620

Артефакты были обнаружены в каменной пещере в Калахари.

Это убежище находится на холме Га-Мохана недалеко от города Куруман. Многие жители близлежащих городов считают Га-Мохану духовным местом, связанным с историями о большой водяной змее. Некоторые члены сообщества используют это место для молитв и ритуалов, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Теперь новые находки не только расширили перечень интересных фактов о ЮАР, но и показали, насколько важным было это место даже 105 000 лет назад. «Мы знаем, что наш вид, Homo sapiens, впервые появился в Африке. Доказательства сложного поведения, которое характеризует нас, в основном были обнаружены на прибрежных территориях в Южной Африке, что подтверждает идею о том, что наше происхождение было связано с прибрежными ресурсами. Теперь это представление требует доработки», — отметила один из авторов работы, Джейн Уилкинс, научный сотрудник ARC DECRA, из Университета Гриффита в Австралии.

Ученые обнаружили 22 белых кристалла кальцита правильной формы. Возраст находки определили с помощью метода, называемого «оптически стимулированная люминесценция». Он датирует отложения, из которых были выкопаны кристаллы. «Наш анализ показывает, что кристаллы не попали в месторождения в результате естественных процессов, а представляют собой небольшой тайник с преднамеренно собранными объектами», — подчеркнула Джейн Уилкинс.

Кристаллы были связаны с духовными верованиями и ритуалами людей. Люди, живущие на прибрежных территориях, начали собирать ракушки примерно в то же время, но не раньше, — возможно, по схожим причинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».