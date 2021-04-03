Генерал Ходжес озвучил три совета для Байдена, как ответить Кремлю 6 3.04.2021, 8:46

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Бен Ходжес

Фото: EPA

Это позволит остановить российскую агрессию на Донбассе.

В ситуации с агрессией России на Донбассе Германия и Франция недостаточно давят на Россию, а Соединенные Штаты должны усилить свою позицию, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина уважать международное право.

Об этом в интервью The World заявил командующий Вооруженных сил США в Европе (2014-2017 гг.), генерал Бен Ходжес, сообщает Укринформ.

«Германия и Франция не приложили достаточно усилий для давления на Кремль, чтобы он соблюдал международное право. И я действительно считаю, что немцы и французы должны быть на первых позициях в этом вопросе», - отметил Ходжес.

На вопрос ведущей о том, если бы он был в Совете нацбезопасности США, то что бы посоветовал президенту Байдену, Ходжес отметил, что сформулировал бы как минимум три пункта.

«Прежде всего, дайте очень четко понять Кремлю - то, что происходит, является недопустимым. Вы должны формулировать все очень четко и публично», - подчеркнул Ходжес.

Во-вторых, по его словам, «надо сказать, что мы разрабатываем стратегию для всего Черноморского региона, это является стратегически важным для США и наших союзников, и мы будем вкладывать ресурсы в эту стратегию». Он подчеркнул, что сигнал должен быть четким: США не собираются сидеть сложа руки и только угрожать кулаком.

«И наконец третья вещь - я посоветовал бы президенту, что ему стоило бы набрать сегодня канцлера Меркель и президента Макрона и сказать: «Итак, вы двое должны надавить на Путина», - заявил бывший командующий силами США в Европе.

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