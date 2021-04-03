Определены наиболее подверженные заражению коронавирусом люди 1 3.04.2021, 8:53

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Фото: Getty Images

Исследование провели специалисты из Университета Мэриленда.

Ученые Университета Мэриленда определили, что пациенты с диабетом II типа и высоким индексом массы тела не только подвергаются высокому риску осложнений и госпитализации из-за COVID-19, но также являются особо уязвимыми к заражению коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные британского биобанка о 500 тысячах участников старше 40 лет, сравнив показатели здоровья у тех, кто болел COVID-19, и тех, кто остался здоровым. Оказалось, что те люди, у кого были положительные результаты теста на COVID-19, с большей вероятностью страдали ожирением или диабетом II типа. У остальных наблюдался высокий уровень «хорошего» холестерина и имелся здоровый вес.

По словам ученых, определенные кардиометаболические факторы, по-видимому, либо защищают человека от инфекции COVID-19, либо делают человека более уязвимым для инфекции. Однако исследование не дает точного ответа на вопрос, что может вызвать инфекцию SARS-CoV-2. Результаты лишь указывают на важное значение здоровой иммунной системы для защиты от COVID-19.

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