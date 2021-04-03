Новая игра Путина против Лукашенко: что меняет Кремль 41 Брайан Уитмор, Atlantic Council

3.04.2021, 9:32

17,050

Фото: Bloomberg

РФ назначила уже третьего посла в Беларуси за последние три года.

Кремль занят подготовкой к усилению хватки на своем гораздо меньшем, но стратегически важном западном соседе. Особенно примечательно то, что Россия назначила уже третьего посла в Беларуси за последние три года.

Ее новый представитель Евгений Лукьянов — опытный дипломат, чье прошлое связано и с финансовой сферой, заменил экс-посла Дмитрия Мезенцева, проработавшего на должности всего два года. Мезенцев же получил довольно формальный пост государственного секретаря «cоюзного государства» России и Беларуси.

Как и Владимир Путин, Лукьянов — петербуржец. Он служил послом РФ в Латвии с декабря 2016 года. До этого Лукьянов был заместителем секретаря влиятельного Совета Безопасности РФ. У него также был опыт в банковском деле и финансах, он занимал руководящие должности в Dresdner Bank и VTB с 1993 по 2006 гг.

Согласно его официальной биографии, Лукьянов служил в МИД СССР с 1984 по 1990 гг. Но судя по еженедельному закрытому докладу Центра стратегических и внешнеполитический исследований, он также был офицером первого главного разведывательного управления КГБ СССР.

Это заявление не может быть независимо подтверждено, но оно довольно правдоподобно вписывается в его биографию. В любом случае Лукьянов — это крупная фигура, и его назначение предполагает, что Кремль готовится использовать политический кризис в Беларуси, чтобы усилить там влияние Москвы.

В своем закрытом докладе Центр стратегических и внешнеполитический исследований, известный превосходными источниками в России и Беларуси, заявляет, что Лукьянов направляется в Минск с «боевым заданием» — удерживать страну в жестких рамках российского влияния.

Его опыт в банковском деле и финансах сыграет важную роль во время, когда российские государственные компании и олигархи, связанные с Кремлем, собираются приобрести ключевые белорусские предприятия.

В частности, есть сведения о том, что российский Уралкалий — крупнейший производитель калийных удобрений, принадлежащий связанному с Кремлем олигарху Сулейману Керимову — собирается поглотить белорусского гиганта Беларуськалий. Сообщается и о том, что российская химическая компания Уралхим, принадлежащая рожденному в Беларуси гражданину России Дмитрию Мазепину, пытается приобрести крупную белорусскую компанию, производящую удобрения, Гродно Азот.

Мировоззрение Лукьянова подходит для очевидной миссии удерживать Беларусь на орбите Москвы. Российская ежедневная газета Коммерсантъ сообщает, что, по его мнению, в события украинской Революции Достоинства в 2013—2014 гг. вмешивался Запад. Он обвинил США в том, что они выделили $5 млрд на финансирование Евромайдана в Украине, и заявил, что Польша якобы открыла лагеря военной подготовки, чтобы тренировать украинцев, настроенных против Кремля.

Более того, работая на таком высоком посту как заместитель секретаря Совбеза РФ, Лукьянов обладает необходимым авторитетом, чтобы иметь доступ к Путину и его ближнему окружению.

Назначение Лукьянова напоминает также и о бывшем офицере КГБ Михаиле Бабиче, который также был послом РФ в Минске в августе 2018 года.

До прибытия в Минск Бабич долго был одним из самых эффективных путинских силовиков. Он был представителем Кремля в Приволжском федеральном округе в момент, когда Москва подавляла национальные чаяния Татарстана и Башкортостана. Он также ненадолго был назначен самим Путиным на должность премьер-министра Чечни, когда Москва занималась подавлением беспокойного региона.

Но Бабич продержался менее года на должности представителя Москвы в Беларуси. Его жесткий подход к удержанию Беларуси на московской орбите и открытое «ухаживание» за прокремлевскими фигурами лишь отдаляло Россию от ее целей, поэтому его заменили на Мезенцева в апреле 2019 года.

Похоже, Лукьянов вступает в новую должность с похожей миссией, но от него ожидают более деликатного подхода. И он явно не будет единственным человеком Москвы в Минске.

Согласно Центру стратегических и внешнеполитический исследований, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас был выдвинут в наблюдательный совет крупного российского банка Россельхозбанк. Председателем этого совета является Дмитрий Патрушев — российский министр сельского хозяйства, член совета директоров Газпрома и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Лукашенко уволил Румаса с должности премьер-министра в июне 2020 года. Когда в августе прошлого года из-за спорных результатов выборов вспыхнули протесты, профиль в Instagram, ассоциируемый с премьер-министром, опубликовал сообщение в поддержку протестующих, в котором критиковалось их подавление со стороны полиции и силовиков.

Если назначение в Россельхозбанк осуществится, это будет сигналом того, что Кремль пытается завербовать и переманить на свою сторону людей, имеющих некоторый вес среди белорусской оппозиции.

Режим Владимира Путина явно выводит свою игру в Беларуси на новый уровень. Он собирается усилить свою хватку и расширить экономическое, политическое и военное влияние. А это становится серьезным риском для членов НАТО на границе с Беларусью — Латвии, Литвы и Польши. Западу тоже давно пора приложить усилия.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».