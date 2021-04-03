Чем Узбекистан отличается от Беларуси в свете пандемии 1 3.04.2021, 9:42

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Фото: «Наша Ніва»

Медицинская статистика дает достаточно большой простор для манипуляций.

В предыдущем выпуске спецпроекта «Год с коронавирусом» «Салідарнасць» рассказала о том, что власти Беларуси до сих пор не обнародовали общее количество умерших в стране в 2020 году. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в других государствах.

Показателен пример соседки. В 2020 году по сравнению с 2019-м в Украине скончалось на 35 тысяч человек больше (616 тысяч против 581 тысячи) – рост около 6%. Однако не вся избыточная смертность отнесена на счет коронавируса.

Избыточная смертность – это превышение количества смертей за время пандемии над ожидаемым количеством смертей, исходя из данных за предыдущие годы.

По официальным данным, ковид в 2020-м унес около 18 тысяч жизней в Украине. То есть, на счет пандемии отнесена лишь половина избыточной смертности.

Заместитель директора Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко уверен, что в стране не выявлена половина смертей от COVID-19. В отчете ученых НАН говорится, что количество умерших из-за коронавируса может достигать 40-60 тысяч человек.

В США ситуация иная. Эта страна оказалась на первом месте по количеству умерших от коронавируса (впрочем, сколько на самом деле скончалось в Китае, можно только догадываться). Однако там практически вся избыточная смертность связана с ковидом. Также как и в Франции, Бельгии и других странах. В Италии 75% избыточной смертности относят на счет COVID-19.

Катастрофической выглядит ситуация в России. Эта страна занимает второе место в мире и по избыточной смертности в целом, и в расчете на 100 тысяч человек населения (впереди только Перу).

Однако оперативный штаб, созданный властями РФ, уверяет, что от коронавируса в прошлом году в этой стране умерли лишь 57 тысяч человек. Даже Росстат дает цифру, отличающуюся в разы – свыше 162 тысяч. И все равно это вдвое меньше избыточной смертности.

Ариэль Карлински из Еврейского университета Иерусалима (Израиль) и Дмитрий Кобак из Тюбингенского университета (Германия) создали базу данных, которую они называют «Набором данных по смертности в мире», на основе доступных официальных данных из 79 стран.

Специалисты взяли за основу среднее общее количество смертей в каждом из этих государств в 2015-2019 годах и сравнили с 2020-м. Анализ показал существенную избыточную смертность в 51 стране.

Следом Карлински и Кобак изучили официально заявленное количество смертей от COVID, и выяснили, что ряд бывших советских республик либо испытывает проблемы с математикой, либо неохотно ведет точный подсчет смертей от коронавируса, сообщает russian.eurasianet.org. Среди всех 77 стран самый большой разрыв между избыточной смертностью и официальными данными по количеству умерших с ковидом показал Узбекистан, а Беларусь оказалась на втором месте.

- Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Беларуси (15), Египте (13), Казахстане (в 12 раз), и России (6,7). Такие большие коэффициенты недоучета убедительно указывают на преднамеренно неправильную постановку диагноза или занижение количества смертей от COVID-19, – говорится в отчете.

Фото uzdaily.uz

В Узбекистане коронавирус, по официальной версии, «летает низенько-низенько», но миллион доз вакцины уже завезли.

Медицинская статистика дает достаточно большой простор для манипуляций. В частности, в документах в качестве причины смерти можно указать «коронавирус», а можно – какое-нибудь хроническое заболевание (даже при наличии выявленной коронавирусной инфекции).

Поэтому избыточная смертность (особенно в пересчете на количество населения) – наиболее объективный показатель того, как то или иное государство справилось с пандемией. Но рассчитать ее можно, только зная общее количество умерших в 2020 году.

Такие данные уже опубликовали не только США и европейские страны, но даже Узбекистан (на 20 тысяч смертей больше в 2020-м, чем в среднем за 2015-2019 – рост на 13,5%), который подозревают в наибольшем занижении жертв коронавируса. А власти Беларуси до сих пор скрывают, сколько всего человек скончалось в стране в прошлом году. Все настолько плохо?..

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