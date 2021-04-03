Русь-двойка Борис Бронштейн, «Новая газета»

3.04.2021, 9:46

3,764

Борис Бронштейн

А что, если дети вырастут такими, как нынешнее поколение россиян?

Новость мирного времени: некие силовики при участии спецподразделения Росгвардии без единого выстрела взяли спортивный клуб «Ахмат» и уложили всех лицом в пол. Где это было? В Южно-Сахалинске. Время там не московское, но все равно мирное.

Как говорят дикари на океанских островах, пальмы рубят — кокосы летят. Заодно со взрослыми силовики уложили лицом вниз и детей, занимавшихся здесь в секции единоборств, — вплоть до девятилетних мальчиков. Дикость, что тут скажешь.

Понятно, у силовиков свои задачи, и они знают, где искать террористов, бомбистов, боевиков и басмачей. Не в шахматный клуб же они ворвались и не в оранжерею. И вроде не промахнулись. Сообщается, что задержали кого надо. А кого не надо? Издание Sakhalin.info рассказало, что, когда перепуганных младших детей отпустили, те выбежали на улицу, даже не взяв верхнюю одежду. Приводятся слова одной из мам: «Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали… Мой сын плачет, я не могу его успокоить. Некоторые дети не забрали телефоны, даже не могли родителям позвонить, чтобы за ними приехали. Что это было, никто не объяснил».

Объяснят позже. Управление СК по Сахалинской области проводит доследственную проверку и выясняет, что это за победная спецоперация в присутствии детей.

А пока возможно простое объяснение: ну бывает, ворвались в помещение, и некогда разбираться, кому там сколько лет.

Мальчики сейчас рослые, и на лбу у них ничего не написано.

Ну да. На лбу — это не в Сахалинской области, а в Башкортостане. Там с детьми тоже особо не церемонятся. В городе Кумертау учительница на уроке нарисовала авторучкой двойку на лбу первоклассницы. Может, в педагогике есть такой лобовой метод — не станем спорить, мы с вами педагогических институтов не кончали. Или это местный обычай? Видели, наверное, по телевизору: у одного популярного рэпера из Уфы на лбу вообще красуются три шестерки. Похоже, более чем на «отлично» учился парень.

Двойку девочка не то чтоб исправила — она ее смыла. Класс, как водится, посмеялся, а учительница после возникшего в СМИ скандала уволилась по собственному желанию. Учебный год продолжается.

Продолжается и работа кружков: кройки и шитья, фигурного катания, патриотического воспитания… Последние нас сейчас интересуют в первую очередь. Как вам такое газетное сообщение: «Руководителя патриотического кружка арестовали по подозрению в растлении школьниц»? Это школьный кружок в Якутске, который так и называется — «Патриот». Представляете?

Детям, видимо, рассказывают о том, что у нас — Суворов, Жуков и Шойгу, что Россия встала с колен и что мы всем покажем кузькину мать.

Мать матерью, а тут бабушка 10-летней воспитанницы кружка обратилась в следственные органы и рассказала, что его руководитель в патриотическом порыве ведет себя слишком уж наступательно. Вдобавок еще и 13-летняя девочка поведала о неуставных отношениях, предложенных ей озабоченным военным патриотизмом мужчиной…

Не сочтите за мудрость, дети — это завтрашние судьи наши. Но можете и счесть. Тем более что это не я сказал, а Горький Алексей Максимович. А детей у него, своих и приемных, хватило бы на половину коллегии присяжных.

Борис Бронштейн, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».