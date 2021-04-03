Архиепископ Кондрусевич: Наше Отечество переживает свою Страстную пятницу 1 3.04.2021, 9:52

2,028

Фото: tut.by

Католический иерарх призвал не бояться «нести крест нашей личной и общественной жизни»

В Пасхальное триденствие, которое сейчас переживают католики, архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещает Могилев, пишет kp.by.

2 апреля, в Страстную пятницу, в кафедральном костеле почетный митрополит Минско-Могилевский возглавил богослужение Страстей Господних, которому предшествовал Крестный путь на площади перед храмом.

- В Евангелии показан удивительный парадокс: Пилат хотел оправдать Иисуса, но не был свободен в своих действиях и поэтому не мог судить справедливо. Против своей воли он отдал Иисуса иудеям, чтобы они решили что с ним сделать, - сказал иерарх. - Как известно, они попросили освободить преступника Варавву, а Иисуса осудить на смерть. Так и случилось. Но на самом деле Иисус добровольно избрал смерть на кресте, чтобы таким образом проявить безграничную спасительную любовь Бога к человеку.

Архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что в борьбе с зависимостями, кризисами и другими патологиями для христианина крест является местом, где он может отыскать свободу:

- Сегодня наше Отечество несет крест общественно-политического кризиса и переживает свою Страстную пятницу. Известно, что после захода солнца наступает его восход. Вот и после трагедии на Голгофе также наступил пасхальный рассвет. Поэтому не будем бояться нести крест нашей личной и общественной жизни. Латинская поговорка говорит: Земля вращается, а крест остается. А в нем - спасение и победа над грехом и злом.

Католики и протестанты отметят Пасху - Воскресение Христово - уже в ночь с 3 на 4 апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».