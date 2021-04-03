Пасха у католиков и православных: интересные факты 3.04.2021, 11:28

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Исторические сведения, которые многих удивят.

Одним из главных религиозных праздников у православных и католиков считается Пасха.

Издание "Апостроф" собрало интересные факты об этом дне.

Слово "Пасха" с греческого языка переводится - "перехождение", "избавление".

Обмениваться крашеными яйцами на Пасху не христианская традиция. Она пошла еще от древних египтян и персов. Они дарили друг другу яйца в честь прихода весны. Они считались символом начала новой жизни и плодородия.

Самые известные яйца изготовлял Петр Карл Фаберже.

Самое большое раскрашенное яйцо выставлено в Канаде. Его вес составляет 2 тонны, а высота - 8 метров.

Самый большой пасхальный кулич был сделан в поселке Ялта Донецкой области в 2011 году. Его вес составлял более 2 тонн, а высота - 2,4 метра.

В российском городе Коломна построен музей Писанки. Его форма напоминает яйцо.

Католическая Пасха в 45% случаев празднуется на неделю раньше православной, в 30% случаев сходится, в 5% - расхождение в 4 недели, в 20% - отличие в 5 недель.

В 2014 году католики отмечали Пасху вместе с православными христианами.

Раньше христиане придерживались традиции: хозяйки оставались на Пасху дома, а мужчины ходили в гости к знакомым и родственникам. В каждом доме был накрыт стол, за которым угощали гостей. В основном подавали мясо, а не рыбу.

В 2021 году праздник Пасхи у христиан восточного обряда приходится на 2 мая, поэтому в апреле верующие будут держать Великий пост и отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье.

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