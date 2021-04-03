Помощь будет: о чем говорит звонок Байдена Зеленскому 8 Юрий Бутусов

3.04.2021, 11:43

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Разговор длился более 40 минут и был по-настоящему содержательным.

Звонок президента США Джозефа Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому — это ключевое событие в очередном обострении обстановки между Украиной и Россией

Разговор длился более 40 минут, и был по-настоящему содержательным, в отличие от первой беседы Зеленского с Трампом.

Судя по релизу Белого дома, Байден заявил что:

— поддержит Украину в борьбе с агрессией России на Донбассе и в Крыму;

— ждет реализации плана по борьбе с коррупцией;

— ждет реформ в сфере правосудия, безопасности, экономики, которые Украина обязалась выполнить.

Только реализация этих реформ позволит ускорить интеграцию в НАТО.

Главное — Байден показал Зеленскому, что США остаются нашим надежным союзником в самом страшном кризисе, и готовы всеми силами помочь нам в защите нашей страны.

Как известно, ранее в воспитательных целях Байден разговаривать с Зеленским не хотел. Провал большинства пунктов меморандума с МВФ, системные удары по антикоррупционной системе, расследование разговоров Байдена с Порошенко по подозрению в государственной измене — были вопросы, на которые руководству Украины нечего ответить.

Однако Байден отложил все эти вопросы, чтобы показать, что США — главный союзник Украины.

Таким образом, внешнеполитическая обстановка сейчас для Украины сложилась самая благоприятная.

В таких условиях в случае эскалации войны со стороны Путина для Украины будут ускорены программы сотрудничества, помощь будет.

Что же дало такой авторитет Украине?

А вот что. Каждый уничтоженный на фронте российский оккупант — это доказательство нашей борьбы за свободу, это укрепление репутации Украины в мире.

Так что спасибо всем, кто каждый день продолжает тяжелую боевую работу на фронте — все это не зря! Люди в окопах и те, кто им помогает — вот это те, кто создает нашей стране репутацию и вызывает сочувствие и желание помочь во всем мире.

Звонок Байдена — это более всего заслуга украинских воинов и гражданского общества.

Но возникает вопрос: а сколько еще лет США будут продолжать уговаривать руководство Украины сделать реформы, нужные нам самим? Неужели это Байдену нужна борьба с коррупцией и поддержка НАБУ, или после звонка президента США ермаки, шефиры, татаровы, гмырины, слюсаревы, павлюки будут по-прежнему таскать чемоданы кэша с энергетики, таможни, сигарет и так далее? Неужели это Байдену нужны реформы украинской армии, судов, правоохранительных органов, фискальной системы?

Надеюсь, президент Украины осознает, что звонок Байдена — это не отпущение грехов, это обязательство строить государство, строить институты власти, стратегии, потому что государство неизмеримо больше, чем стол в Офисе.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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