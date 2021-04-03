Лаборатория не исключает норовирус: что происходит в Бешенковичах на шестой день аварии с водой 2 3.04.2021, 11:59

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Власти назвали ЧП «неудобствами».

В горпоселке Бешенковичи, где 28 марта произошла авария на водопроводных сетях, по-прежнему работает одна станция обезжелезивания, на второй идет ремонт. В выходные жителям продолжат привозить воду в цистернах. По данным на 2 апреля, в местной больнице находились 6 детей. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Сейчас в Бешенковичах работает только одна станция обезжелезивания — «Южная». На нее легла большая нагрузка, поэтому местные власти решили, что подвоз воды в жилые микрорайоны продолжится.

Питьевую воду будут возить в четырех машинах с цистернами. Воду будут брать на ближайших станциях обезжелезивания — в Верховье и Дроздах.

Привозной водой обещают обеспечить жителей шести микрорайонов: Молодежного, ПМК, Центрального, РТМО, хлебозавода и улицы Якуба Коласа.

Коммунальники заявили, что с ночи на 3 апреля начнут промывку внутридомовых сетей в микрорайоне Молодежный. Когда и в каком доме пройдут эти работы, жильцов оповестит ЖКХ. За выходные планируют полностью промыть сети в СШ № 1 и саду-яслях № 6.

На станции обезжелезивания «Молодежная» продолжаются регламентные работы, о точной дате ее запуска пока ничего неизвестно.

Отметим, что 1 апреля районная газета сообщила, что на этой станции уже проведены «все необходимые технологические и эпидемиологические мероприятия». Ее собирались включить после исследования проб воды.

В домах в поселке есть вода, но санслужба рекомендует жителям кипятить ее перед использованием в пищу.

На 2 апреля в районной больнице находились 6 детей, их состояние удовлетворительное.

Бешенковичский райисполком приносит извинения жителям за «доставленные неудобства» в связи аварией на водопроводе.

В субботу, 3 апреля, прямую линию с жителями Бешенковичского района проведет заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан. Звонить Виктору Эдмундовичу можно с 9.00 до 12.00 по телефону: 8 2131 6−40−59.

Что происходит в Бешенковичах

В горпоселке произошла авария в водопроводных сетях. Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям наших читателей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта, пишет tut.by.

Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь 29 на 30 марта, говорят местные.

По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию отказались.

Воду в домах перекрыли к обеду 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

1 апреля журналисты убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.

Питьевую воду жителям поселка привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды. Бутилированная вода — теперь самый ходовой товар в бешенковичских магазинах.

С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.

2 апреля Минздрав сообщил: предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в поселке, не исключают, что заболевания вызваны норовирусом.

То есть, предполагают чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и может передаваться несколькими путями: контактно-бытовым (через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.), пищевым (через немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи), водным (если выпить какое-то количество жидкости, содержащей вирус), воздушно-капельным (в результате вдыхания воздуха, который содержит частицы вируса).

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