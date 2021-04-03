Весеннее обострение у Путина 8 Владислав Гирман, «Деловая столица»

3.04.2021, 12:04

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Зачем Кремлю новая демонстрация силы на украинском направлении?

Перемирие на Донбассе, официально стартовавшее 27 июля прошлого года, формально завершилось 31 марта, когда российская делегация в Трехсторонней группе отказалась обсуждать его возобновление. Правда, режим прекращения огня, в принципе, не особо и работал. С начала года на Донбассе в результате обстрелов и работы российских снайперов погибли свыше двух десятков украинских бойцов, больше полусотни получили ранения.

Вместе с тем, кремлевские марионетки и высокопоставленные российские чиновники проводят очередную медийно-провокационную кампанию, перекладывая ответственность за эскалацию на Донбассе на Украину.

29 марта "министр иностранных ДНР" Наталья Никонорова, традиционно, не подкрепив свои обвинения фактами, объявила, что Украина, якобы провоцирует обострение конфликта и готовит силовой вариант его решения. Это своего рода оправдание для активизации российских боевиков в ОРДЛО. Двумя днями ранее, 27 марта, "экс-премьер ДНР" Александр Бородай заявил, что "союз добровольцев Донбасса" будет реагировать на, якобы, действия украинских ВС и в случае наступления " придут русские добровольцы".

Этот тезис усилил глава МИД РФ Сергей Лавров, который в интервью российским пропагандистам 1 апреля сказал, что "попытки тех, кто надеется развязать новую войну на Донбассе, могут разрушить Украину".

Между тем, активизировались не только российские наемники в ОРДЛО, но и непосредственно вооруженные силы РФ, прикрываясь военными учениями.

Как сообщил во время выступления в Верховной Раде и в интервью "Голосу Америки" главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, в середине марта две батальонные тактические группы оккупантов при поддержке артиллерийской тактической группы на полигоне "Опук" отработали высадку воздушного и морского десантов. И после учений эти группы остались на территории оккупированного украинского полуострова. При этом к ним присоединились еще пять батальонных тактических групп. По его словам, на сегодняшний день в Крыму находятся почти 33 тыс. российских военнослужащих.

Помимо крымского направления, представляющего угрозу для Херсона, Николаева и Одессы, Россия стягивает войска к восточной границе Украины — в Воронежскую и Брянскую области. В этом регионе, говорит главнокомандующий ВСУ, уже несколько лет развернуты 28 батальонных тактических групп, и их число вырастет еще на 25. Увеличение российской группировки войск происходит под предлогом подготовки к беларуско-российским военным учениям "Запад-2021", которые пройдут в период с 10 по 16 сентября.

По словам замначальника Генерального штаба ВС Беларуси Павла Муравейко, слова которого 2 апреля приводит российское пропагандистское агентство Sputnik, маневры, дескать, носят "исключительно оборонительный характер". Хотя, точнее, "оборонительно-наступательный". Что подтвердил белорусский офицер: "Действительно будут отрабатываться наступательные действия соединений, подразделений и воинских частей. Потому что оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли". Любопытная деталь: в ходе осенних учений армия РФ и Беларуси планирует уделить "особое внимание" борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами. Первые эффективно себя показали в Сирии, Ливии и Карабахе, вторых хватает в распоряжении НАТО, а Украина, хоть и далекими от удовлетворительных темпами, наращивает количество этих вооружений. Также еще зимой сообщалось, что подразделения вооруженных сил этих стран отработают "отрыв от главных сил, проведение глубоких рейдов и обходов". К слову, отработку таких маневров Беларусь и Россия начали задолго до старта маневров "Запад—2021".

Опять-таки, 2 апреля в российских СМИ появилась подкрепленная видео информация о тактических учениях, в ходе которых российские и беларуские военные, задействовав танки Т-72Б3, ударные вертолеты К-52 "Крокодил" и системы "Град", отразили "наступление условного противника, заманив его в ловушку и обратив в бегство".

В России эти вызывающие действия оправдали правом перемещать войска в рамках своей территории, как ей вздумается. Об этом, в частности, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также утверждает, что никакой угрозы переброска войск не представляет, но тут же добавил, что Россия боится провокаций со стороны Украины, которые "могут привести к войне".

Ответ Кремлю

Стягивание Россией войск к украинской границе встревожило Киев и Запад, в первую очередь США. Действия РФ активизировали дипломатический диалог Украины с партнерами и союзниками. Так, 1 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, указав на исходящую ныне от России угрозу. В тот же день, как сообщает пресс-служба украинского МИДа, Кулеба созвонился с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, чтобы обсудить поведение России.

Днем ранее глава украинской дипломатии переговорил с американским коллегой Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон, как и прежде, поддерживает "суверенитет и территориальную целостность Украины" и евроатлантические устремления Киева.

И это еще не все. Вчера, 1 апреля, министру обороны Украины Андрею Тарану позвонил глава Пентагона Ллойд Остин. "Он осудил недавние эскалации агрессивных и провокационных действий России в восточной Украине и выразил соболезнования министру Тарану по поводу гибели четырех украинских солдат 26-го марта", — сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Соединенные Штаты четко сигнализируют как Киеву, так и Москве о неизменной поддержке Украины, и, естественно, о том, что в Вашингтоне пристально следят за передвижениями ВС РФ и манипуляциями российской стороны. В то же время, это не значит, что реакция союзников Украины выйдет за рамки выражения озабоченности различной степени глубины или уже запланированных пакетов финансовой и военной помощи.

Почему? Поскольку сами по себе интенсивные переговоры между Киевом и Вашингтоном, и озвученные декларации являются ответом России в ее игре демонстрации силы.

Именно демонстрацией силы, и весьма дорогостоящей (принцип эволюционной психологии: чем дороже обходится сигнал — тем больше ему верят), и является рост напряжения на Донбассе и близ украинских границ.

Пять факторов

Россия, в очередной раз разыгрывая карту вероятной интервенции, преследует сразу несколько целей.

Во-первых, это мощная информационная кампания, направленная на усугубление раскола в украинском обществе между патриотами — с одной стороны и "уставшими от войны" "голубями мира" и откровенными прокремлевскими "консервами" — с другой. Ключевое место в этой кампании отводится, собственно, президенту Владимиру Зеленскому и его команде — и их зависимости от рейтингов популярности.

Президент стремится нравиться ситуативному большинству, но это невозможно, особенно в стране с расколотым обществом. Зеленский оказался в непростой ситуации, когда "заигрывая" с одной фракцией избирателей, он теряет очки популярности у другой фракции.

На этом Кремль и играет. Сперва вбросом о проведении якобы переговоров "нормандской четверки" без Украины, а теперь и масштабной военной провокацией, которая заставляет "ястребов" и "голубей" следить за каждым шагом и словом президента.

Если Зеленский не будет достаточно жестко реагировать на действия оккупантов, то вызовет возмущение первых своим пацифизмом. И наоборот: если решит продемонстрировать силу, то уже вторые его "спишут" и назовут вторым Петром Порошенко.

Отсюда второй фактор — оказание давления Россией на президента, ориентирующегося на рейтинги, а не на государственные интересы.

Зеленский пришел к власти уже после бойни на Донбассе. В отличие от Порошенко у него нет опыта и понимания, как именно без оговорок реагировать на кризисы подобного рода. Цинично говоря, у него еще не было Иловайска и Дебальцево, не было крещения огнем. Да, был инцидент со сбитым Ираном украинским самолетом — и тогда президент продемонстрировал весьма сомнительные навыки кризисного менеджмента.

Кремль же, пугая Банковую масштабным боестолкновением, рассчитывает, что президент и его команда допустят ошибку и согласятся пойти на уступки Москве по тем или иным вопросам. Согласятся ли, не согласятся — удар по рейтингу.

В то же время, и это в-третьих, давление РФ на президента и его правительство будет строго дозированным — хоть и не исключающим эксцессов.

Потому что как раз масштабное и открытое боестолкновение не соответствует интересам Москвы, которая годами твердит о том, что "их там нет". В таком случае России уже будет не отвертеться.

Так что будут провокации, будут новые обострения, и возможны непредсказуемые случайности, работающие на дальнейшую эскалацию. И, к сожалению, более чем вероятны новые жертвы. "Перемирие" — тому свидетельство.

Это внутриукраинские факторы текущей масштабной провокации Кремля. Однако есть и внутрироссийский. И здесь стоит обратить внимание на ряд дат. Первая — это, непосредственно, время, когда состоятся военные учения "Запад-2021", т.е. середина сентября. Через три дня после маневров в России наступит единый день голосования на выборах в Государственную думу, которые послужат очередному циклу легитимации пребывания Путина в президентском кресле.

Вторая дата — это день, когда хозяин Кремля, наконец, вакцинировался от Covid-19, умалчивая о том, какой именно препарат был использован. Но есть смысл предположить, что его выбор пал на вакцину с доказанной высокой эффективностью западного производства, поскольку Путин должен получить реальную и полную защиту от коронавируса. Песков раскрыл причину, сообщив в интервью "Аргументам и Фактам", что по завершении прививочного цикла, т.е. через 42—45 дней, Путин, обеспеченный антителами, начнет активно ездить по регионам, очевидно, выступая в роли VIP-агитатора как себя, так и лояльных к нему сил, чиновников и политиков.

Вакцинировался он 23 марта, как утверждает пресс-служба Кремля, т.е. выход Путина в свет состоится примерно 7 мая. Аккурат под праздник победобесия.

Это просто идеальная памятная дата для запуска также и кампании по ура-патриотической накачке, учитывая, что с течением времени холодильник все же победил "Крымнаш".

Кремль не способен предложить согражданам реальное улучшение их благосостояния, и по-прежнему делает ставку на великодержавие и шовинизм. Ему нечего предложить избирателю, кроме пропаганды. С особым вниманием сюжету "Осажденная крепость".

Именно она выступает лейтмотивом учений "Запад-2021" и конфликта с Западом в целом. Вспомним о том, как в Москве унизили главу дипломатии ЕС Жозепа Борелля, обвинив Европу в разрушении отношений с Россией.

В качестве аргументов Москва будет приводить последние и будущие заявления Брюсселя, Вашингтона и НАТО, которые резко критикуют Россию за ее агрессию в отношении Украины и демократического мира.

Посыл предельно прозаичен: "Весь — ну, почти весь — мир против нас. НАТО ведет себя в Черном море как дома. Украина — тоже угроза, и Альянс ее в этом поддерживает".

Следовательно, далее россиян подведут к одному простому выводу: на переправе коней не меняют, особенно, когда переправу пытаются разрушить враги. И несмотря на пустые холодильники, россияне сделают ставку на проверенных Путина и на всех тех, кто плывет с ним в одной лодке.

Ввиду изложенного, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Россия будет дозированно наращивать боевые действия против Украины, последовательно стремясь прощупать пределы возможного "прогибания" администрации Зеленского. Во-вторых, несмотря на сигналы партнеров и союзников, ни ленд-лиза, ни второго фронта ожидать не приходится. Тем не менее, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество спецслужб — прежде всего с США и Великобританией — будет нарастать. В то же время, Запад будет воздерживаться от шагов, которые Россия может выставить провокацией, и это будет стеснять его реакции на российские угрозы Украине. В-третьих, нам необходимо продолжать активную дипломатическую работу, параллельно предпринимая меры по укреплению обороноспособности. При наилучших раскладах нынешнее обострение завершится после думских выборов. Вопрос в том, какие потери понесет за это время Украина.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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