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Предсказаны сроки истощения запасов российской нефти

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  • 3.04.2021, 12:27
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Предсказаны сроки истощения запасов российской нефти
Фото: Reuters

С заявлением выступил глава Роснедр.

Глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения извлекаемых запасов нефти в России. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, нефти в России хватит еще на 58 лет. При этом Киселев подчеркнул, что данный расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться.

Глава федерального агентства также отметил, что продавать нефть и получать прибыль удастся только в течение следующих 19 лет, так как не вся ее добыча рентабельна. Тем не менее появление новых технологий может изменить данную ситуацию, резюмировал он.

Ранее международные консалтинговые и аналитические агентства Wood Mackenzie и Westwood Global Energy, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года, заявили о лидерстве России в геологоразведке углеводородов. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70 процентов из обнаруженных в мире в прошлом году объемов запасов нефти и газа.

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