«Режим засуетился так, как и близко не суетился после третьего пакета санкций ЕС» 4 3.04.2021, 12:50

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Санкции Минфина США объявлены на фоне того, что Беларусь стремительно приближается к экономическому коллапсу.

Телеграм-канал «Каласы пад сярпом тваім» прокомментировал новость о размораживании санкций от США в адрес белорусских предприятий, в частности концерна «Белнефтехим»:

— Данные ограничения весьма болезненны для белорусской экономики и теперь они чреваты не только потерей американского рынка. Правила изменились, и сейчас под санкции Минфина США может попасть любая компания мира, которая надумает иметь дела с предприятием из санкционного списка.

Этому регламенту уже несколько лет и серьезные организации в цивилизованных странах давно имеют в своих штатах специалистов, проверяющих потенциальных партнеров на риски попадания себя под эти самые санкции. Поступил сигнал, что уже пришла обратная связь по этому поводу – режим засуетился так, как и близко не суетился после третьего пакета санкций ЕС.

Во-вторых, Беларусь стремительно приближается к экономическому коллапсу. Заниматься спасением экономики нашей страны в одиночку России не очень-то хочется, ведь за все годы финансирования режима Лукашенко реальных дивидендов получено было немного. Нет никаких гарантий, что и сейчас он не попытается сделать ход конем и не уйти от реализации конкретных договоренностей. Судя по всему, от сочинских он уже ушел. Поэтому и нет больше никаких кредитов от РФ.

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