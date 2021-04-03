Handelsblatt: Россия попала в заколдованный круг самоизоляции 3.04.2021, 12:59

Как путинский курс ослабил страну.

Огромная Россия хочет изолироваться от Запада в экономическом отношении и еще сильнее связать себя с Китаем. Это пугает инвесторов. Возникла опасность, что развитие страны пойдет в обратном направлении, пишет Handelsblatt (перевод — inosmi.ru).

Редко главы российских концернов позволяют себе противоречить Кремлю. Тем примечательнее письмо главы Газпрома Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем влиятельный менеджер критикует распоряжение Владимира Путина до 2024 года перевести российские компании исключительно на российское программное обеспечение и отказаться от доминирующих сейчас западных продуктов таких компаний как Microsoft, SAP и других.

А еще годом позже вообще должен произойти перевод на российскую компьютерную технику, хотя до сих пор все попытки разработать собственные смартфоны или компьютеры в России оканчивались ничем.

Шеф Газпрома Миллер, давний приближенный Путина, протестует: по его мнению, насильственный перевод его концерна, контролируемого в значительной степени Кремлем, на отечественную технику обойдется в сумму, эквивалентную 2,4 миллиардам долларов. Таким образом, по его словам существует «риск значительного негативного влияния на коммерческие показатели Газпрома». Существует опасность, что в 2020 году этот энергетический концерн и так понесет убытки — впервые за свою историю.

Ассоциация российских банков и даже Центральный банк также предостерегают от национализма в IT-отрасли: по мнению банкиров, подобный перевод займет от пяти до семи лет, обойдется в более чем девять миллиардов долларов, а также таит в себе «риски серьезных сбоев в работе финансовых организаций».

Но курс Путина ясен: он хочет еще больше изолировать Россию от Запада, хотя страна после аннексии Крыма в 2014 году в темпах экономического роста значительно отстает от прочих новых индустриальных стран. Таким образом президент намерен уберечь экономику от воздействия новых западных санкций.

«Крепость Россия»

Угроза нового президента США Джо Байдена, что Путин, мол, «дорого заплатит» за вмешательство в американские выборы и за хакерские атаки на американские учреждения, уже четко отразилась на экономической стратегии России. Байден даже назвал Путина убийцей, когда ему задали соответствующий вопрос.

Теперь Путин активнее чем когда-либо до сих пор делает ставку на развитие и автономию отечественной экономики и на более тесное с Китаем. На прошлой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи со своим китайским коллегой Ван И заявил о желании России отключиться от платежной системы Swift, в которой доминируют западные страны, и заменить доллар во внешней торговле другими валютами.

Обе страны намерены «укрепить свою технологическую независимость, перейти на расчеты в национальных валютах и в других мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал Лавров. Системами, контролируемыми Западом, якобы пользоваться больше не стоит.

И это российские компании были услышать не рады. Андрей Костин, шеф второго по величине банка страны ВТБ, в прошлом назвал отключение России от системы Swift «атомной бомбой в финансовом секторе».

Благодаря своей изоляционистской политике Россия после 2014 года стала значительно более независимой от внешних шоков — считает Рухир Шарма (Ruchir Sharma), эксперт по новым индустриальным странам и главный международным стратег крупного американского банка Morgan Stanley. Он говорит о возникновении «Крепости Россия».

Но другие эксперты в области экономики, знающие Россию, критически оценивают этот курс: «Экономические установки на разрыв устоявшихся связей с Западом представляют собой невероятный риск для каждого частного предприятия», — говорит Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт по России в Фонде науки и политики (ФНП). По его словам, существует «настоящая зависимость России» от западных рынков и «вернуть это состояние в исходное положение едва ли возможно», даже если руководство России желает этого из-за «бескомпромиссности в политике безопасности».

В том, что подобный «разрыв не будет работать», уверен и Максим Шахов, глава российского представительства компании Schaeffler, производящей детали для автомобилей, и член правления Германо-Российской торгово-промышленной палаты в Москве. Причина: «Мир глобален, и рынок даже в России недостаточно велик, чтобы все производить внутри страны».

Финансовые инвесторы перед лицом самоизоляции России от Запада и угроз новых санкции крайне встревожены: началась распродажа российских долговых обязательств. С конца февраля иностранные инвесторы избавились от облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму в 140 миллиардов рублей (1,9 миллиардов долларов), и это несмотря на то, что национальная валюта несколько стабилизировалась и процентные ставки впервые после начала кризиса с коронавирусом вновь поднялись на отметку в 7,3 %. Причина в том, что в ходе введения новых санкций правительство США может запретить инвестиции в российские облигации. Американский инвестиционный банк JP Morgan уже предостерегает от «геополитических рисков».

На прошлой неделе министерство финансов в Москве впервые за последние годы остановило выпуск новых ОФЗ из-за низкого спроса на них. До сих пор иностранцы держали 20 % российских рублевых облигаций в объеме 3,2 триллионов рублей, на американских инвесторов приходился один триллион.

Россия сейчас активнее, чем когда бы то ни было, делает ставку на экономический подъем в Китае: еще в 2010 году Китай оттеснил Германию с первого места в списке главных поставщиков России. «В краткосрочной перспективе у России нет другого выхода, как только еще больше сближаться с Китаем», — говорит Александр Габуев из московского отделения американского аналитического центра Карнеги. Путин подчеркивает свое стремление к близости с Китаем в том числе и тем, что он, который в иных ситуация выводит из себя западных политиков постоянными опозданиями, на встречи с китайским главой партии и государства Си Циньпином всегда приезжает вовремя.

В прошлом году торговый оборот России с ЕС вновь упал на 21 % и составляет сейчас всего 222 миллиарда долларов. Это лишь половина от объема 2013 года, то есть, за год до введения западных санкций из-за российской аннексии украинского полуострова Крыма в Черном море. Тем не менее, ЕС в целом все еще остается самым крупным торговым партнером и инвестором в стране.

С предпринимательской точки зрения сближение России и Китая не идет как по маслу: «Именно в экономическом сотрудничестве друг с другом у России и Китая нет опыта», — говорит Тимофей Бордачев, эксперт по Азии авторитетной Высшей школы экономики в Москве. Например, несмотря на то, что Газпром вложил в Поднебесной миллиарды в газопровод «Сила Сибири», Пекин покупает газ по значительно более низким тарифам, чем традиционные потребители в Европе. И на биржи российские компании, как например, самая крупная российская фирма онлайн-торговли Ozon.ru, продолжают выходить в США. На гонконгской бирже последняя российская компания появилась в 2013 году.

Помимо пропаганды своего восточного курса Кремль делает ставку и на отечественные многомиллиардные инвестиции в развитие инфраструктуры. Россия может себе это позволить: благодаря вновь поднявшейся цене на нефть экономисты ожидают в текущем году профицита бюджета.

В год коронавируса 2020 ВВП России снизился по данным авторитетного Венского института международных экономических исследований (wiiw) на 3,1 % — по сравнению с другими странами это вполне умеренный показатель. В этом году wiiw прогнозирует рост на 2,5 %, а Международный валютный фонд ожидает 3,0 %. А это уже рекордный показатель за последние восемь лет.

Заколдованный круг самоизоляции

Накапливая огромные золотовалютные резервы, практикуя свободный курс рубля и проводя жесткую бюджетную политику, Россия следует «курсом народнохозяйственного консерватизма», — говорит Беата Яворчик (Beata Javorcik), главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Но по ее мнению этот курс имеет и «свою цену»: «Он замедлил рост экономики, заморозил реальные доходы населения и привел к скорее сдержанной реакции на экономические последствия эпидемии ковид-19». В отличие от Запада Россия решила не делать многомиллиардных вливаний в экономику для улучшения конъюнктуры.

Растет опасение по поводу того, что дальнейшее превращение России в крепость может иметь фатальные последствия. Россия и так «лишь ограниченно участвует в международной цепи создания прибавочной стоимости», — говорит Оливер Хермес (Oliver Hermes), глава Восточного комитета германской экономики. Он опасается, «что перед лицом усиливающегося напряжения в отношениях с США и Европой в России одержат верх сторонники усиления импортозамещения и размещения производств только внутри страны». Возникает своеобразный заколдованный круг самоизоляции.

Чтобы выйти из этого заколдованного круга, Россия, по мнению Хермеса, должна усилить диверсификацию своей промышленности, освобождая ее от сырьевой зависимости, укрепить средний класс и давать большую свободу инновационным компаниям. «Быстрая разработка вакцины от коронавируса показала, на что способна российская экономика». А Запад, по его словам, должен подумать, что ему предложить России для развития сотрудничества.

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