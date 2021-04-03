Познер и «тачанки» на УАЗах 3.04.2021, 13:13

Владимир Познер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

О многоликой российской гибридности.

Проблематика расширения российской агрессии на постсоветском пространстве не может не вызывать к себе интерес в виду многообразия ее форм, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

К примеру, 31 марта в большой зашквар попал известный, но как бы латентный путинист, рядящийся в тогу либерала, любящий всех учить жить Владимир Познер. Он конечно один из самых высокотехнологичных продуктов российской пропаганды кагэбэшной закалки, но его визит в Грузию для кутежа с друзьями с целью отметить 87-й день рождения завершился массовыми протестами грузин. Молодежь забросала яйцами отель, где поселился «либерал» не признающий факта оккупации РФ 20% грузинской территории. Людей взбудоражил сам факт: как враг, не признающий территориальной целостности республики, вообще мог ступить на их землю. Спасая своего агента, российские спецслужбы даже были вынуждены в срочном режиме осквернить памятник Грибоедову в Тбилиси правдивой надписью «Россия – зло», чтобы «отвести внимание» от персоны пропагандиста. Типичная схема, прикрытия памятниками, обкатана ФСБ в разных странах мира, к примеру, в Болгарии, Эстонии, Украине, Молдове. В общем даже скучно. Однако бдительность грузин вселяет оптимизм.

Наибольший прессинг со стороны путинской России принимает на себя Украина. Здесь уже несколько недель российская военщина организует на границах милитари-шоу. Идет трансляция материалов о переброске техники и живой силы в оккупированный Крым, на восточные рубежи Украины, российские вертушки агрессивно кружат в приграничье. В информационном плане пропагандисты ГРУ вопят о возможных провокациях ВСУ, особенно после шаманского обряда Шойгу над Путиным.

Отдельное внимание на себя обращает передача боевикам «ДНР» и «ЛНР» пикапов УАЗ «Патриот» в военной раскраске с двумя видами пулеметов: крупнокалиберным 12,7-мм НСВ «Утес» и 7,62-мм ПКМ. «Тачанки» переброшены на передовую. Важно учесть опыт использования подобного смертоносного оружия террористами в Сомали и странах Африканского Сахеля, где местные джихадисты, в т.ч. из ИГИЛ, на подобных «тачанках» осуществляют глубокие рейды в глубь территорий и совершают массовые расстрелы гражданского населения. Для ВСУ российские тазики, поставляемые ржавыми уже с конвейера, не очень страшны, а вот против мирных жителей террористические наезды могут иметь тяжелейшие последствия. Кроме того, боевики способны использовать провокационные атаки на УАЗах и против населения оккупированных территорий, дабы выставить Киев в неприглядном свете. Очевидно, не располагая необходимыми ресурсами для большой войны против Украины, россияне могут перейти к тактике террористической войны, реанимируя на новый лад опыт махновщины, имевшей место в донецких степях в годы украинской революции. Вот так многолико выглядит российская агрессия, от «интеллигента» в погонах Познера до головорезов из «ДНР» на «тачанках».

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