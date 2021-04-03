Виктор Шендерович: «Победа» власти заканчивается ее деградацией и обрушением 3.04.2021, 13:32

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Историческая диалектика.

Известный писатель-сатирик Виктор Шендерович в интервью на «Эхе Москвы» объяснил о том, почему зачистка на идеологическом фронте ведет к разорению страны:

― Смотрите, власть в России всегда побеждает. Николай Первый всех победил, абсолютно делали, что хотели. Власть всегда делает то, что хочет. Потом, правда, происходит Крымская война и выясняется, что Россия просто лежит в руинах, в коррупции, в разорении. А так власть, конечно… всех упаковали, сослали. Некоторых даже казнили. Все зашибись. У власти в России все зашибись. Именно поэтому все так плохо с Россией. Что власть всегда побеждает.

К сожалению, побеждает всегда власть, а не Россия. Только кончается это, как всегда, деградацией и обрушением. А до тех пор сплошная победа.

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