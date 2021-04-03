«Хунта отдает в залог российским банкам стратегические объекты»
- 3.04.2021, 13:51
- 1,290
Денег у режима не осталось совсем.
Из-за невозможности расплатиться по кредитам, госпредприятия отдают свои объекты в залог российским банкам.
«Похоже что денег в стране осталось на три дня и из-за этого хунте приходится отдавать в залог российским банкам стратегические объекты», — пишет телеграм-канал МКБ.
Новую схему опробовали на Гродноэнерго. Там, согласно постановлению Совета Министров от 2 апреля, паровую турбину гродненской ТЭЦ №2 стоимостью более 22 млн рублей, отдадут в залог Белвнешэкономбанку — банку с российским капиталом.
«Как видим, положение в экономике настолько отчаянное, что государство начинает вести себя как наркоман в поисках дозы. Стратегический объект, обеспечивающий большую часть Гродненского района электроэнергией, по сути, заложили в ломбард. И что-то нам подсказывает, что это только начало», — дополняет информацию телеграм-канал nexta_tv.