«Хунта отдает в залог российским банкам стратегические объекты» 3.04.2021, 13:51

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Денег у режима не осталось совсем.

Из-за невозможности расплатиться по кредитам, госпредприятия отдают свои объекты в залог российским банкам.

«Похоже что денег в стране осталось на три дня и из-за этого хунте приходится отдавать в залог российским банкам стратегические объекты», — пишет телеграм-канал МКБ.

Новую схему опробовали на Гродноэнерго. Там, согласно постановлению Совета Министров от 2 апреля, паровую турбину гродненской ТЭЦ №2 стоимостью более 22 млн рублей, отдадут в залог Белвнешэкономбанку — банку с российским капиталом.

«Как видим, положение в экономике настолько отчаянное, что государство начинает вести себя как наркоман в поисках дозы. Стратегический объект, обеспечивающий большую часть Гродненского района электроэнергией, по сути, заложили в ломбард. И что-то нам подсказывает, что это только начало», — дополняет информацию телеграм-канал nexta_tv.

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