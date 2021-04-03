The Economist: Байден хочет сделать экономику США вновь самой мощной 4 3.04.2021, 14:22

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Президент представил самый амбициозный инфраструктурный план за последние десятилетия.

Временами создается впечатление, что Джо Байден обладает, судя по всему, мировоззрением человека, который, путешествуя во времени, попал в отдаленное будущее и там оказался в сложном положении. Он прекрасно осознает угрозы, которые возможны в будущем, однако настроение у него продолжает оставаться непоколебимо ностальгическим, сообщает The Economist (перевод –inosmi.ru ).

31 марта он объявил о первой половине своего масштабного инфраструктурного пакета, в котором есть как старомодные строительные проекты для «синих воротничков», так и новомодные инициативы, призванные помочь Америке оказаться в более зеленом будущем.

Этот план, изложенный в центре обучения столярному делу под Питтсбургом, напоминает о прошлом в стиле президента Рузвельта: времени, когда производственные мускулы не объединенных в профсоюзы американцев двигали вперед экономику, когда напористое правительство управляло промышленностью и непосредственно занималось созданием рабочих мест, когда строительство значительной и дорогостоящей инфраструктуры силами самих американцев оживляло проседающую экономику.

«Такие инвестиции в инфраструктуру происходят один раз в жизни целого поколения, и ничего подобного мы не видели и не делали с того момента, когда построили систему автодорог между штатами и участвовали в космической гонке много десятилетий тому назад», — сказал президент, давая почувствовать таким образом всю суть его монументальных амбиций. Столь же монументальны будут и те вызовы, которые связаны с их одобрением.

Значительная часть средств из этого пакета, около 621 миллиарда долларов, будет потрачена на транспортную инфраструктуру. Большая часть этих средств будет вложена в старомодные проекты по типу «Нового курса» — в дороги, мосты, общественный транспорт, железные дороги и аэропорты.

Однако 174 миллиарда долларов из этой суммы пойдут на электромобили: будут предоставляться налоговые кредиты для того, чтобы потребители могли себе их позволить, чтобы штаты смогли построить 500 тысяч государственных станций для зарядки, а также для того, чтобы оказать поддержку внутренним цепочкам поставок (Белый дом не устраивает величина американского рынка электромобилей, который составляет всего одну треть от китайского).

Не менее 100 миллиардов долларов будет потрачено на развитие электрических сетей, которые в прошлом году явно не справились со своими задачами в Техасе и в Калифорнии. Примерно такое же количество средств будет направлено на инфраструктуру в области обеспечения питьевой водой, включая замену свинцовых труб, которые все еще имеются в 9 миллионах домов.

Кроме того, 213 миллиардов долларов будут потрачены на менее масштабные проекты, а также на энергоэффективное переоснащение домохозяйств, школ, государственных колледжей, детских центров, больниц для ветеранов и федеральных зданий. Сумма, предназначенная для центров для престарелых (400 миллиардов), довольно значительна, но столь же значительными остаются и вопросы по этому поводу.

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