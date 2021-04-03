Какие курсы доллара и евро в Беларуси установили обменники на выходные 3.04.2021, 14:30

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Названы самые выгодные предложения.

Самый выгодный курс продажи банком — 2,644 рубля, а евро — 3,114 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Альфа-Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,644 рубля (МТБанк, Белорусский народный банк).

Редакция уточняет, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк — 2,636 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке — 3,114 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,101 рубля.

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