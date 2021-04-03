Популярный врач назвал три показания для госпитализации при COVID-19 3.04.2021, 14:55

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Важен не только уровень насыщения крови кислородом.

Каковы показания для лечения ковида в условиях стационара? Существует три важных показателя, пишет популярный украинский доктор Евгений Комаровский.

Если сатурация выше 93 — спокойно лечимся дома.

Показания к госпитализации: во-первых, сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар.

Во-вторых, психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.

В-третьих, при самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.

Еще показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.

А есть противопоказания для прививки от коронавируса?

Противопоказания действительно есть, но они общие для всех вакцин. Это текущая острая инфекционная болезнь, сопровождающаяся воспалением, повышением температуры. Возможно, курс химиотерапии при онкологическом заболевании, потому что препараты, угнетающие иммунитет, просто не дадут сформироваться нормальному иммунному ответу организма на вакцинацию.

Все. Других противопоказаний я не знаю.

Хронические аллергики более уязвимы к коронавирусу?

Нет, аллергики не являются более уязвимыми к коронавирусу. Поэтому никаких особых рекомендаций для них не существует. Беречься нужно всем — доза имеет значение.

В принципе на сегодня пока нет убедительных работ о том, что даже тяжелые аллергические заболевания, в частности, бронхиальная астма, предрасполагают к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Другой вопрос, что человек с аллергией, особенно с лекарственной аллергией, попав в стационар и получив кучу разных препаратов, может заполучить и кучу новых проблем помимо коронавируса.

Но в целом нет данных о том, что люди с аллергией, принимающие такие препараты, болеют тяжелее других.

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