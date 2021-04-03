Один из крупнейших машиностроительных заводов России встал из-за долгов 5 3.04.2021, 15:30

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Предприятие находится в Сибири.

Сотрудники крупнейшего завода по производству станков «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона, передает sprotyv.info.

«Энергоснабжающими организациями 31 марта 2021 года произведено отключение электроэнергии в ПАО «Тяжстанкогидропресс» в связи с начислением и неуплатой текущих платежей за электроэнергию. До 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое», - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, с 2017 года на заводе сменилось три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру «Стиллайн», который оформил в «БКС Банке» кредит на сумму 750 млн рублей, поручателем выступил «Тяжстанкогидропресс». После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, «Стиллайн» признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом «Тяжстанкогидропресс» перешло к группе БКС.

По информации Министерства труда и социального развития Новосибирской области, на заводе также планируется сокращения работников. Уточнить, о каком количестве сотрудников идет речь, в министерстве оперативно не смогли. Ранее сообщалось о планах завода по сокращению 58 из 365 работников. По данным местных СМИ, уволить могут до 150 человек.

Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей. Как уточнили в Минсоцразвития, причиной задолженности стало приостановление операций по банковским счетам организации в связи с задолженностью по уплате налогов. Для выплаты задержанной зарплаты в банк направили исполнительные документы комиссии по трудовым спорам организации.

«Тяжстанкогидропресс» - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.

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