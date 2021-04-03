«Возможно, что уже во время посевной в Беларуси произойдет взрыв цен»1
- 3.04.2021, 15:32
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Экономика вступила в период особенной турбулентности.
Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов рассказал «Салідарнасці» о причинах проблем торговых сетей, о перспективе «взрыва» цен и возможных последствиях контрсанкций.
– В последнее время были зафиксированы проблемы во многих торговых сетях, кто-то даже обанкротился как Bigzz, кто-то закрывает магазины, как «Домашний», наблюдаются проблемы у Green. Есть ли что-то общее в этих проблемах?
– У этих трудностей есть как общие, так и разные причины. Если говорить об общих, то крупные сети, сделавшие ставку на быстрый рост, грубо говоря, можно сравнить с финансовыми пирамидами. Они могут существовать, если растут с определенным темпом. Если этот темп снижается, то пирамида рушится.
Для большинства крупных торговых сетей главная причина их проблем в том, что их рост остановился.
А вторая возможная причина – очередной передел рынка. Наверняка, у нынешнего процесса есть и темные стороны. Все-таки большие сети так быстро не умирают. Тот же «Белкоопсоюз» 30 лет умирает, но все еще в живых и даже прибыль показывает.
Так что думаю, у нынешнего процесса есть какие-то темные стороны, о которых нам с вами пока неизвестно. Но, думаю, скоро будем знать.
– Месяц назад правительство «заморозило» цены на социально значимые товары. Какими будут последствия этого шага?
– Это неправильное решение, которое рано или поздно приведет к взрыву цен. Что станет спусковым крючком – сложно сказать. Возможно, уже посевная. Напряжение на внутреннем рынке накапливается, увеличиваются проблемы с поставками и прочими вещами.
Понятно, что чисто внешне заморозка цен выглядит красиво, но за это придется заплатить.
– Также месяц назад Коллегия Евразийской экономической комиссии дала Минску 30 дней на устранение практики об обязательном перечне белорусских товаров на полках в магазинах. Как можно догадаться, этого не произошло? Ведь Лукашенко наоборот критикует торговые сети за малое количество отечественных товаров.
– Наше Министерство антимонопольного регулирования нашло, по их мнению, законные основания для того, чтобы не отказываться от такой практики (один из аргументов –ассортиментные перечни товаров были введены в Беларуси до подписания Договора о ЕАЭС – прим.).
К тому же надо сказать, что не все страны ЕАЭС выполняют подобные требования. Беларуси сегодня невыгодно выполнять это требование, она и не выполняет.