«Возможно, что уже во время посевной в Беларуси произойдет взрыв цен» 1 3.04.2021, 15:32

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Экономика вступила в период особенной турбулентности.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов рассказал «Салідарнасці» о причинах проблем торговых сетей, о перспективе «взрыва» цен и возможных последствиях контрсанкций.

– В последнее время были зафиксированы проблемы во многих торговых сетях, кто-то даже обанкротился как Bigzz, кто-то закрывает магазины, как «Домашний», наблюдаются проблемы у Green. Есть ли что-то общее в этих проблемах?

– У этих трудностей есть как общие, так и разные причины. Если говорить об общих, то крупные сети, сделавшие ставку на быстрый рост, грубо говоря, можно сравнить с финансовыми пирамидами. Они могут существовать, если растут с определенным темпом. Если этот темп снижается, то пирамида рушится.

Для большинства крупных торговых сетей главная причина их проблем в том, что их рост остановился.

А вторая возможная причина – очередной передел рынка. Наверняка, у нынешнего процесса есть и темные стороны. Все-таки большие сети так быстро не умирают. Тот же «Белкоопсоюз» 30 лет умирает, но все еще в живых и даже прибыль показывает.

Так что думаю, у нынешнего процесса есть какие-то темные стороны, о которых нам с вами пока неизвестно. Но, думаю, скоро будем знать.

– Месяц назад правительство «заморозило» цены на социально значимые товары. Какими будут последствия этого шага?

– Это неправильное решение, которое рано или поздно приведет к взрыву цен. Что станет спусковым крючком – сложно сказать. Возможно, уже посевная. Напряжение на внутреннем рынке накапливается, увеличиваются проблемы с поставками и прочими вещами.

Понятно, что чисто внешне заморозка цен выглядит красиво, но за это придется заплатить.

– Также месяц назад Коллегия Евразийской экономической комиссии дала Минску 30 дней на устранение практики об обязательном перечне белорусских товаров на полках в магазинах. Как можно догадаться, этого не произошло? Ведь Лукашенко наоборот критикует торговые сети за малое количество отечественных товаров.

– Наше Министерство антимонопольного регулирования нашло, по их мнению, законные основания для того, чтобы не отказываться от такой практики (один из аргументов –ассортиментные перечни товаров были введены в Беларуси до подписания Договора о ЕАЭС – прим.).

К тому же надо сказать, что не все страны ЕАЭС выполняют подобные требования. Беларуси сегодня невыгодно выполнять это требование, она и не выполняет.

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