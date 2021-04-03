Ученые нашли артефакт, который старше египетских пирамид и Стоунхенджа 3.04.2021, 15:31

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В этой области могла существовать древняя цивилизация.

Шигирский идол, которому 12 500 лет, является самым древним произведением ритуального искусства. Отыскать другие произведения помешало только гниение древесины, сообщает The New York Times (перевод – inosmi.ru).

Самая древняя в мире деревянная скульптура — трехметровый тотемный столб — возвышается над другими экспонатами в тихом зале скромного российского музея, находящегося в Уральских горах недалеко от границы с Сибирью. Такой же загадочный, как и огромные каменные фигуры на острове Пасхи, Шигирский идол, а именно так называют эту скульптуру, стал олицетворением неспокойных духов. Он ошеломляет и озадачивает современного созерцателя.

Эту реликвию, а точнее, ее остатки, в 1890 году нашли в торфянике золотоискатели. Фигура вырезана из огромного ствола свежесрубленной лиственницы. На ней есть множество геометрических узоров (зигзаги, насечки, рыбьи скелеты) и восемь человеческих лиц, которые как-то не по-доброму смотрят на посетителя с лицевой и задней части фигуры.

У верхней личины, выполненной в форме головы, имеющей вогнутую форму, широко открыт рот, что немного пугает. «Лицо на самом верху не пассивное, — говорит археолог Томас Тербергер (Thomas Terberger), возглавляющий исследовательскую работу в департаменте культурного наследия нижней Саксонии в Германии. — Кричит оно, ревет или поет, у него очень властное выражение, довольно злобное и недоброжелательное. Такой вряд ли сразу станет вашим другом, тем более таким, знаете, старым другом, «стариной» с древними корнями».

В археологии переносную доисторическую скульптуру называют предметным искусством эпохи палеолита, или искусством малых форм. За удивительным исключением Шигирского идола, до наших дней не дошло ни одно резное изделие из дерева каменного века. О возрасте идола до 1997 года ученые строили разные предположения, пока российские исследователи не провели радиоуглеродный анализ и не установили, что скульптуре около 9 500 лет. Большинство специалистов посчитало, что это нереально. Скептики утверждали, что общество охотников и собирателей того времени просто не могло сделать такое сложное художественное произведение. В отличие от довольно простых работ того времени из Европы и Азии, где весьма примитивно изображены животные и сцены охоты, Шигирский идол украшен символами и абстракциями.

В 2014 году доктор Тербергер вместе с группой немецких и российских ученых проверил образцы, взятые из сердцевины фигуры, в которой не было следов химикатов, использованных для консервации древесины. Они применили масс-спектрометрию с использованием ускорителя. Более современные технологии показали, что артефакт еще древнее, и что ему примерно 11 600 лет. В то время Евразия только-только выходила из последнего ледникового периода. Эта статуя оказалась в два раза старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Она является самым первым из всех известных произведений ритуального искусства.

Результаты нового исследования доктор Тербергер с коллегами описал в научном журнале Quaternary International. Оно дает нам новое понимание доисторического периода, сдвигая возраст Шигирского идола еще на 900 лет назад и относя его к раннему искусству Евразии.

«Идол был вырезан в эпоху глубоких климатических изменений, когда ранние леса распространялись по территории поздней ледниковой и постледниковой Евразии, — сказал Тербергер. — Изменился ландшафт, а вместе с ним изменилось и искусство. Появились метафорические образы и композиции, натуралистические животные, нарисованные и вырезанные в камне в пещерах. Возможно, это помогало людям справляться и выживать в очень сложных условиях окружающей среды того времени».

Последняя работа Тербергера написана с упором на то, чтобы избавить западную науку от наследия колониализма. Он бросает вызов этноцентрическим представлениям о том, что буквально все, включая символьные выражения и философские представления о мире, пришло в Европу вместе с оседлыми земледельческими общинами, жившими в Плодородном полумесяце 8 000 лет назад.

«С викторианской эпохи в Англии западная наука является историей о превосходстве европейского знания, а также о поведенческой и познавательной ущербности «остальных», — сказал Тербергер. — Охотников и собирателей ставят ниже ранних аграрных общин, появившихся в то время в Леванте, на территории восточного берега Средиземного моря. В то же время археологические находки с Урала и из Сибири недооценивают, ими пренебрегают. Для многих моих коллег Урал — это абсолютная терра инкогнита».

По мнению палеонтолога Жоао Зильяо (Joao Zilhao) из Барселонского университета, который в этом исследовании не участвовал, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.

«Это похоже на выдумку о том, что неандертальцы не занимались искусством, которая была целиком и полностью основана на отсутствии доказательств, — сказал он. — А потом доказательства нашли, и эту небылицу опровергли. Точно так же научное сообщество единодушно или в подавляющем большинстве считало, что современный человек во многом превосходит своих предков, включая его способность творить, общаться и приспосабливаться к разным условиям окружающей среды. Все это ерунда».

По словам доктора Зильяо, выводы по Шигирскому идолу доказывают, насколько предвзятость влияет на наши представления об искусстве палеолита. «Большая часть произведений искусства наверняка изготавливалась из дерева и прочих недолговечных материалов, — сказал он. — Поэтому ясно, что доказательства ущербности древних людей в лесных регионах, скажем, на территории сегодняшней Германии или Франции по сравнению с южной Европой абсурдны. Просто сделанное из дерева наследие не сохранилось. О высоком развитии северных регионов говорит и наличие ценных артефактов в тундре (где нет деревьев, и где использовали хорошо сохраняющуюся и заметную кость млекопитающих). Тот факт, что таких вещей мало в лесных регионах связан с тем, что в лесах использовали древесину, которая оказалась «невидимой» для археологов по причине своего гниения».

С ним согласен Олаф Йорис (Olaf Jöris) из Научно-исследовательского института археологии имени Лейбница. «Новые научные данные о Шигирском идоле заставляют археологов подумать о том, как бы выглядела современная археология, если бы остатки деревянных артефактов имелись в большем изобилии», — говорит он.

Шигирский идол назван так в честь торфяного болота возле небольшого города Кировграда, где он был найден. Предполагается, что он 20-30 лет стоял на каменном основании, а затем упал в древнее озеро, которого давно уже нет. Там благодаря антибактериальным свойствам торфа идол сохранился как в капсуле времени. В середине 19 века под грязевым болотом обнаружили золото, и владелец этой территории граф Алексей Стенбок-Фермор нанял работников для разработки россыпи. Он дал им указание сохранять все найденные предметы.

На глубине четырех метров был найден этот идол, которого извлекли из болота по частям в количестве 10 фрагментов. Их отвезли за 100 километров в Екатеринбург, где спустя 28 лет большевики расстреляли последнего российского императора Николая II, его жену Александру и детей. В Екатеринбурге подарок графа выставили в качестве экспоната вместе с костяными наконечниками стрел, вырезанными из кости ножами, отполированными оленьими рогам и прочими древними находками. Выставка проходила в Уральском обществе любителей естествознания, который сегодня известен как Свердловский областной краеведческий музей.

Директор музея разрешил начальнику железнодорожной станции и начинающему археологу Дмитрию Лобанову собрать из основных фрагментов трехметровую фигуру со скрещенными ногами. Эта поза известна родителям из любой эпохи, приучающим детей к горшку.

«Это не была научная реконструкция», — сказал археолог и соавтор нового исследования Михаил Жилин из Российской академии наук (РАН). Идол стоял в таком неудобном положении до 1914 года, когда археолог Владимир Толмачев предложил использовать все фрагменты скульптуры и довести работу по реконструкции до конца. Высота фигуры увеличилась до пяти метров. Фрагменты нижней половины туловища по неизвестным причинам были утрачены. Все, что от нее осталось, это зарисовки Толмачева.

Больше века Шигирского идола считали какой-то диковиной, полагая, что его возраст не превышает несколько тысяч лет. Результаты радиоуглеродного анализа, сделанного в 1997 году, некоторые ученые встретили с издевкой, посчитав, что возраст невероятно преувеличен. Сомневающиеся даже предположили, что статуя является подделкой.

Доктор Тербергер с коллегами решил этот вопрос в своем новом исследовании, убедительно показав, что эта лиственница буквально является древом познания. Когда древние плотники начали обрабатывать ее древесину, лиственнице уже было как минимум 159 лет.

«Кольца рассказывают нам, что деревья тогда росли очень медленно, поскольку температуры были еще довольно низкие», — рассказал Тербергер. Учтя скорость гниения и деформации бревен лиственницы, ученые определили, что идол был сделан из свежесрубленного дерева. Измерив глубину и ширину отметин от рубки, доктор Жилин сделал вывод, что лиственницу рубили как минимум тремя заостренными инструментами. Два из них, скорее всего, были отполированными каменными топорами или теслами, а один мог быть нижней челюстью бобра с целыми зубами. (По поводу челюстной кости бобра Тербергер не согласен. «В период быстрого похолодания за 10 700 — 9 600 лет до нашей эры, который мы называем молодым дриасом, в Зауралье не могло быть бобров», — говорит он.)

А что означает резьба на идоле? Хранительница артефакта и автор исследования Светлана Савченко предполагает, что восемь лиц могут содержать зашифрованную информацию о духах предков, о границе между землей и небом или об истории сотворения мира. Хотя этот памятник уникален, доктор Савченко видит в нем сходство с каменными скульптурами самого древнего в мире храма Гёбекли-Тепе, руины которого находятся в сегодняшней Турции в двух с половиной тысячах километрах от Урала. Камни этого храмового комплекса были вытесаны около 11 000 лет назад, то есть они на полторы тысячи лет моложе Шигирского идола.

Археолог Марсель Ниекус (Marcel Niekus) из голландского Фонда исследований каменного века рассказал, что подтвержденный более древний возраст идола указывает на то, что «это уникальная, не имеющая себе равных в Европе находка». «Возникает вопрос: сколько таких предметов могло быть утрачено со временем из-за плохих условий хранения», — сказал он.

По его словам, сходство геометрических мотивов с другими находками в Европе из той эпохи «свидетельствует о контактах на большом расстоянии и об общем языке знаков в обширных районах. Огромный размер идола указывает на то, что это был сигнальный знак на местности, который должны были видеть остальные группы охотников-собирателей. Может, он означал границу территории, был предупредительным или же приветственным знаком».

Доктор Жилин последние 12 лет занимается исследованиями других уральских торфяников. В одном месте он обнаружил многочисленные свидетельства работы доисторических плотников. Это деревообрабатывающие инструменты и массивная сосновая доска, которой примерно 11 300 лет. Жилин полагает, что ее обработали древним теслом. «В горах есть много неисследованных болот», — говорит Жилин. К сожалению, раскопки там сейчас не ведутся.

Разговаривая недавно по видеосвязи с интервьюером из США, доктор Жилин спросил его: «Как вы думаете, что труднее всего найти в археологии каменного века на Урале?»

Интервьюер задумался: «Места для раскопок?»

«Нет, — сказал Жилин, слегка вздохнув. — Финансирование».