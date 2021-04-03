Кравчук: ВВП России в 10 раз меньше, чем у Китая, и в 12 раз меньше, чем у США 6 3.04.2021, 17:25

7,414

Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Путина загнали в угол.

Россия на сегодня не готова к широкомасштабному наступлению на Украину, но "загнанный в угол медведь может совершить большую глупость". Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Гордон".

"Есть такое выражение: зверь, загнанный в угол, самый опасный. Думаю, Путина загнали в угол. Возьмем только одну цифру: как бы РФ ни хвасталась своими возможностями, ВВП Китая сегодня – $15 трлн, а ВВП России – $1,5 трлн. В 10 раз меньше, чем у Китая, и в 12 раз меньше, чем у США. Может ли страна с такой экономикой и под санкциями соревноваться с первыми державами мира? Нет, Россия сегодня не готова к широкому наступлению. Это все знают и все видят. Но когда этот неготовый к сопротивлению медведь загнан в угол, он может сделать даже с холодной головой, но большую глупость. Кстати, если бы у Путина действительно была совершенно холодная голова, он бы не строил себе дворец в Геленджике", – заявил он.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ "как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины".

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».