«Была коммуналка 30 рублей, стала — 210» 3.04.2021, 16:01

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Белоруска разделила лицевые счета на квартиру и сильно пожалела.

Можно ли объединить лицевые счета? Этот вопрос realt.by задала читательница:

- Я прочла, что разделение лицевых счетов никак не влияет на оплату коммунальных услуг. На практике это оказалось не так. Пример: у матери и троих детей в собственности „однушка“ на Волгоградской. У каждого по 7 кв. м, или ¼ доли. По моему заявлению разделили счета всем (они трое против). Прописана там только мать. Была коммуналка 30 р., стала 30 для прописанной матери и по 60 на непрописанных детей. Итого: 60+60+60+30= 210 р. Ровно в 7 раз. И законодательно это оказалось правильно. Как вы это объясните? Как им можно объединить свои счета? Только подарив свои доли матери? Заранее благодарю за ответ.

Отвечает юрист, риэлтер Дмитрий Хмыль:

— Само по себе разделение лицевых счетов на размер коммунальных платежей не влияет. В законодательстве Республики Беларусь нет норм, гласящих, что разделение лицевого счета или объединение лицевых счетов влияет на размер коммунальных платежей в сторону их увеличения или уменьшения, даже непосредственно такого юридического понятия, как объединение или разделение лицевых счетов, не существует, а влияет непосредственно, зарегистрированы ли плательщики коммунальных услуг, в данной ситуации имеющие долю в праве общей собственности, в жилом помещении или нет, включены ли в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или нет, используется ли жилое помещение для местонахождения частного унитарного предприятия или нет и т. д.

В соответствии с абзацем вторым пункта 12 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением совета министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг — гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

В описанной вами ситуации только один сособственник зарегистрирован в квартире, а остальные три сособственника не зарегистрированы, соответственно после разделении лицевого счета на доли трех незарегистрированных сособственников начислили жилищно-коммунальные услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, и только на долю зарегистрированной матери (четвертого сособственника) начислили жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым тарифам (ценам).

Что касается механизма объединения лицевых счетов, то так как в законодательстве Беларуиь такого юридического понятия, как объединение лицевых счетов, не существует, когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении, то, следовательно, для объединения лицевых счетов необходимо объединить доли, то есть необходим один собственник, например, та же мать путем дарения ей долей.

Или же попытаться оспорить решение о разделении лицевого счета и произвести перерасчет оплаты коммунальных услуг в судебном порядке. На практике если другие сособственники не согласны на разделение лицевого счета или возник спор о размере долей, спор разрешается в судебном порядке. Поэтому, принимая во внимание, что другие сособственники своего согласия на разделение лицевого счета не давали, то есть соглашение об определении порядка пользования и оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не достигнуто, и вообще они были против разделения лицевого счета, не понятно в принципе, почему без решения суда только по заявлению матери разделили лицевой счет.

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