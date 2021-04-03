Юань упал рекордно за 1,5 года после решения вложиться в российский Минфин 2 3.04.2021, 16:12

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Неудачи продолжают преследовать российские финансовые власти при попытках инвестировать резервы в юань.

Китайская валюта подешевела рекордно за полтора года сразу после того, как в нее решил вложиться российский Минфин, пишет finanz.ru.

Ведомство в конце февраля объявило, что 15% ликвидной части Фонда национального благосостояния было конвертировано в 110,5 млрд юаней за счет сокращения доли доллара и евро (до 35% по каждой валюте). Под эту сделку Минфин РФ выделил 17 млрд долларов, но как только юани были куплены, курс китайской валюты предательски покатился вниз.

По итогам марта он потерял 1,7% (с 6,46 до 6,57 юаней за доллар), что стало крупнейшим падением с августа 2019 года - пика торговой войны, когда администрация Дональда Трампа объявила Пекин валютным манипулятором.

Уже в феврале инвестирование валютной части ФНБ было убыточным. Ликвидная часть фонда - то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, - принесла «отрицательную доходность в размере минус 50 млн долларов», или 3,7 млрд рублей, сообщал Минфин РФ.

По итогам марта убыток от курсовых разниц составил еще 300 млн долларов, свидетельствуют расчеты finanz.

Покупку юаней Минфин осуществил, когда китайская валюта стоила рекордно дорого за последние полтора года, и теперь рискует повторить опыт Эльвиры Набиуллиной, наполнившей юанями ЗВР на локальных максимумах рынка. Из 70 млрд долларов, вложенных центробанком в китайскую валюту, 44 млрд были проинвестированы во втором квартале 2018 года - накануне резкого падения, опустившего курс до минимума за 12 лет.

ЦБ РФ удалось отыграть многомиллиардные долларовые убытки после того, как юань резко укрепился во второй половине прошлого года - с 7,2 до 6,4 юаня за доллар, но теперь процесс развернулся вспять.

Всего в юань вложено около 87 млрд долларов российских ЗВР (включая ФНБ), и падение курса в марте принесло убыток по этим инвестициям на 1,3 млрд долларов.

Юань дешевеет, потому что китайские власти сворачивают стимулирующие меры, и экономика замедляется, тогда как прогнозы по остальному миру стали более радужными, говорит экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Чтобы поддержать экспорт, Народный банк КНР настроен ослабить юань, считает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуддин. На прошлой неделе, как пишет Financial Times, китайский ЦБ объявил, что планирует сделать курс юаня «более гибким», что рынок воспринял как недвусмысленный сигнал - впереди управляемая девальвация.

«Рынок ясно понимает эти фразы, - говорит Мохиуддин. - Если чувствуется, что власти не хотят движения курса (юаня) вверх, мы видим откат».

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