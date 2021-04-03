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Каждый третий американец уже получил первую прививку от коронавируса

  • 3.04.2021, 17:08
Каждый третий американец уже получил первую прививку от коронавируса

В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 миллионов противовирусных инъекций.

В США уже почти треть населения - более 100 млн человек - получили как минимум первую прививку от коронавируса. Около 58 млн американцев уже привиты полностью, пишет «Униан».

В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 млн противовирусных инъекций.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в особо уязвимой возрастной группе - старше 65 лет - вакцинированы три четверти американцев, около 54% - полностью.

Вакцинация от коронавирусной болезни в США началась в декабре 2020 года.

Президент США Джо Байден заявил, что к концу мая 2021 года в стране будет достаточно вакцин, чтобы сделать прививку каждому взрослому человеку.

Привитым от коронавируса американцам разрешили общаться без масок и социальной дистанции.

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