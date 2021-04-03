ФБР разыскивает россиянина за кражу коммерческих секретов 3.04.2021, 17:18

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57-летний россиянин похитил сведения, составляющие коммерческую тайну у американской авиационной компании.

ФБР США объявило в розыск топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter правоохранительного ведомства в пятницу, 2 апреля, пишет sprotyv.info.

«Александр Юрьевич Коршунов предположительно вступил в сговор, чтобы похитить для России сведения, составляющие коммерческую тайну у американской авиационной компании», — отмечается в сообщении.

57-летнего Александра Коршунова обвиняют в краже интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которую Москва могла использовать для реализации проекта ПД-14 (Перспективный двигатель тягой 14 тонн).

Как полагают в ФБР, преступную деятельность Коршунов осуществлял в период с 2013 по 2018 годы. Он «сумел приобрести у авиационной компании США для России конфиденциальные, защищенные, уникальные инженерно-промышленные образцы, планы и технологические методики», отмечается в документе.

В 2019 году Окружной суд в штате Огайо официально предъявил Коршунову обвинения в совершении преступления. 30 августа того же года менеджера арестовали в международном аэропорту Неаполя в Италии.

В России Коршунову заочно предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он был объявлен в международный розыск. И США, и РФ добивались экстрадиции Коршунова. В августе 2020 года он был выдан России.

Ранее ФБР объявило в розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. Его подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме Пригожина, в розыск объявлены еще 12 человек.

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