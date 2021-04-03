Как белорусский ЖК-«призрак» строят почти 15 лет 3.04.2021, 17:34

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Фото: onliner.by

Что за секреты скрывает этот жилой комплекс?

Десятки пустых квартир, сотни безжизненных окон, ни одного припаркованного возле подъезда автомобиля, пишет для «Онлайнера» Оксана Красовская. Только ветер, свободно гоняющий пыль по двору, да периодический стук колес железной дороги нарушают тишину, давно воцарившуюся на этом кусочке земли. О приличных сроках забвения говорит и начавшая кое-где разрушаться отделка фасада: готовые, но не заселенные дома всем своим видом показывают, как им не хватает «человеческого тепла». Мы не в знаменитых китайских районах-призраках и даже не в отселенном из-за радиации городе, а практически в центре Витебска — на проспекте Черняховского, где уже который год строят, дразня прохожих, четыре «богатых» дома.

— Ой, строителей здесь давненько не видать, — махнув рукой, говорит мужчина, живущий в соседней с пустынным ЖК панельке. — Ни шума, ни техники — никакого движения. Разве что, может, сторож какой есть на территории, да и то не уверен. Дома, конечно, красивые, выглядят эффектно, но жилых квартир там точно нет — ни разу не видел свет в окнах. Строят его очень давно, даже не скажу, когда начали.

Четыре невысоких дома, образующих овал двора, будто находятся в летаргическом сне: вокруг них бушует жизнь, меняются поры годы, туда-сюда ходят по своим делам люди, но на территорию ЖК проблески активности не попадают. Даже любопытные обычно дети не путешествуют транзитом через открытый пока еще двор.

Три из четырех малоэтажек огорожены прозрачным металлическим забором. И только один дом на два подъезда и 40 квартир доступен для обозрения. На стеклянных дверях подъезда висят распечатанные объявления, когда можно и нельзя делать ремонт. Но сами двери заперты, даже легких намеков на строительный мусор нет, полы чистые. Какой уж тут ремонт, если люди на пороге и близко не появляются. Что за секреты скрывает этот жилой комплекс?

— Так это же СТС, наш застройщик, — вводит в курс дела еще один житель проспекта Черняховского. — Они, независимо от того, есть кризис или нет, почему-то медленно строят дома. Но сдают, все сдают. Так что репутация у них в общем-то хорошая. Никто не в обиде. А это — наверное, самый большой долгострой Витебска, если не всей страны.

Фото: onliner.by

Элитный жилой комплекс в неоклассическом стиле, которому может позавидовать даже Минск, и вправду начали возводить так давно, что даже старожилы не назовут точно момент, когда был вырыт первый ковш земли. Местная пресса уверяет, что старт проекту был дан еще в 2007 году (нет, мы не перепутали с 2017-м). Действительно тянет на рекорд.

«Для тех, кто не согласен откладывать счастье на потом, кто не ждет чудес, кто высоко ценит жизнь и постоянно повышает ее качество, в тихом центре на берегу Западной Двины мы построили жилой комплекс повышенной комфортности».

Начиная проект на 208 квартир, застройщик — компания «Стройторгсервис» — сразу обозначил его элитность: закрытый от посторонних двор с отдельным домиком для охраны, просторные хозяйственные комнаты в подвале, по одному машино-месту на каждую квартиру. А чтобы автомобилям совершенно точно не было тесно, еще и подземный паркинг на 83 места в одном из домов запроектировали.

Фото: onliner.by

Квартирам на первом этаже выделили свои террасы. Хотели даже фонтан посреди двора построить, но пока не сложилось. Несмотря на скромную этажность — от четырех до шести уровней, — во всех домах есть лифты (в секции Б он спускается в том числе в паркинг). Квартиры сдаются не только со штукатуркой, но и со шпатлевкой. «Нам не все равно, что строить», — уверял девелопер и подтверждал слова делом.

Глядя на дома и сравнивая их с тем, что строят в Минске в текущем десятилетии, язык не поворачивается сказать, что на витебском ЖК пытались экономить — даже лепнина на фасаде не из «удобного и недорогого» пенопласта, как теперь принято. Большие окна, цветные рамы, «британский» клинкер дополняют картину. Очевидно, к делу подходили основательно и с душой.

Дорогой фасад не стал красивой, но пустой ширмой. В подъездах тоже все на уровне.

Фото: onliner.by

Планировки разумные и удобоваримые — без колонн, которые разделяют комнату пополам или находятся перед окном. Метраж — от 52 до 176 «квадратов».

Из минусов (и вполне ощутимых) можно назвать соседство с железной дорогой: прямо позади ЖК бегут в неведомую даль рельсы, по которым то и дело проносятся поезда. Шумозащитных экранов не видно. Возможно, это временно, и они появятся, когда комплекс наконец сдадут.

— Дальний дом, тот, что на пятьдесят квартир, строили, по-моему, лет десять. Возводили по чуть-чуть — видимо, как деньги были. Еще и без крыши он долго стоял. Потом, году в 17-м, на площадке началось заметное оживление, а теперь снова глухо. Непонятно, когда это закончится. Комплекс еще не закончили, а кое-где его уже ремонтировать надо. В общем, сколько тут живем, столько и наблюдаем эту стройку, — без осуждения или злорадства замечает сосед по улице.

Фото: onliner.by

Тому, что «вечная» стройка не подверглась критике во всех «передовицах», есть простое объяснение: застройщик возводит элитный жилой комплекс за собственные средства — ни один дольщик не был втянут в это дело, ни один доллар простого труженика не пострадал.

— Строим за свои, зарабатывая и вкладывая прибыль в этот объект на других стройках, где являемся подрядчиками, — поясняла одна из руководителей «Стройторгсервиса» Марина Поляк. — Есть деньги — работаем, заканчиваются — приходится приостанавливать работу. Сознательно не стали привлекать дольщиков, поскольку при нашем законодательстве это сулит очень большие проблемы. Да, за превышение нормативного срока строительства приходится платить в повышенном размере налоги на землю и недвижимость, но это меньшее из зол. На внеплощадочные сети и благоустройство бюджет выделил только 15% от необходимой суммы, а ведь эти расходы в стоимость квадратного метра не включаются. Тоже надо где-то взять на это средства.

Фото: onliner.by

Местные власти тоже не имеют особых претензий к застройщику: да, хотелось бы побыстрее, но, учитывая обстоятельства, все всё понимают.

В последний раз, когда в прессе поднимался вопрос Черняховки, в качестве срока сдачи объекта назывался май 2020-го. Как видим, не сложилось. Хотя, думается, желающие заселиться в ЖК нашлись бы: застройщик признавался, что на квартиры активно подавались предварительные заявки на покупку. И это с учетом ориентировочной цены в $900 с лишним за квадратный метр.

Журналисты также связались с Мариной Поляк с просьбой рассказать про судьбу и перспективы жилого комплекса, но представитель застройщика не захотела общаться, уточнив, что квартиры сейчас не продаются и даже рекламная кампания активно не ведется: «Достроим, и люди заселятся. Мы его возводим за свои деньги, ни у кого не взяли ни копейки. А сроки? Если вы лично будете строить дом, сколько на это уйдет времени?»

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