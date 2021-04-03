Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли через Суэцкий канал 1 3.04.2021, 17:43

Фото: EPA

Об этом сообщили в управлении Суэцкого канала.

Суэцкий канал прошли все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given. Об этом сообщили власти канала, отмечает агентство Reuters (перевод - «Гордон»).

Последний 61 из 422 кораблей, стоявших в очереди после того, как контейнеровоз сняли с мели, прошел через важный торговый путь в субботу, 3 апреля.

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

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