Герасименя: Осталось совсем немного и все встанет на свои места, ни на секунду в этом не сомневайтесь 3 3.04.2021, 17:47

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Знаменитая белорусская пловчиха выставила на аукцион золотую медаль ЧМ-2012.

На аукцион выставляется золотая медаль Александры Герасимени, белорусской пловчихи, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовой призерки Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), многократной чемпионки мира и Европы, многократной чемпионки Универсиад (2009, 2011 и 2013), заслуженного мастера спорта Республики Беларусь (2012), пишет «Трибуна».

Медаль была завоевана на чемпионате мира в 2012 году на дистанции 50м вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.

Александра прокомментировала выставление медали на аукцион:

«Этим лотом я бы хотела поддержать всех белoрусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу – это уже 90% успеха!

После двух серебряных медалей Олимпиады меня переполняла злость, ведь я понимала, что способна на большее. Мотивация выиграть тот чемпионат мира была запредельной. В Турцию я прилетела с 200% уверенностью, что смогу победить, так как находилась в прекрасной физической форме. Перед заплывом я не испытывала ни страха, ни волнения, просто шутила и улыбалась, а минутой позже побила свой личный рекорд, опередила соперниц на пол корпуса и получила кличку bullet (ракета).

К медали прикреплена черная лента (единственная в моей коллекции), как мне кажется, символизирующая всех пострадавших белoрусов и политзаключенных.

Осталось совсем немного и все встанет на свои места, а все виновные понесут заслуженное наказание. Главное не на секунду в этом не сомневайтесь!» – сказала Александра.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

Напомним, ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени.

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