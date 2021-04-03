Коронавирус у мужчин и женщин: какая разница? 3.04.2021, 17:57

Опубликованы результаты исследования немецкого института Роберта Коха.

Коронавирусу все равно, кого он заразит, однако еще в первую волну врачами была замечена гендерная разница: мужчины чаще заболевали ковидом в тяжелой форме, и в отделения интенсивной терапии попадало значительно больше мужчин, чем женщин.

Институт Роберта Коха (Германия) опубликовал в журнале «Nature» результаты исследования, подтверждающие: мужчины хуже переносят COVID-19, пишет healthinfo.ua. Ученые обнаружили, что вероятность смерти от коронавирусной инфекции у них в 1,4 раза выше, чем у женщин.

С другой стороны, заявили специалисты, женщинам труднее оправляться от инфекции, даже если симптомы не были серьезными.

Долгий коронавирус часто поражает молодых женщин. По данным Business Insider, порядка 80 процентов людей, у которых фиксировался длительный ковид (через восемь недель после заражения), были женщинами, отнюдь не пожилыми, с изначально хорошим здоровьем. Их средний возраст составил около 40 лет, предшествующие заболевания отсутствовали.

«Так называемый «длинный ковид» характеризуется стойкой усталостью, истощением, одышкой. Также возможны головные боли и неврологические проблемы, нарушения работы сердца, искажение вкусовых и обонятельных ощущений. У женщин он значительно чаще встречался в более молодых возрастных группах, чем у мужчин того же возраста», - заявили исследователи.

Чем объясняется разница? Особенности присущие заболеваемости коронавирусом у мужчин и женщин, ученые связывают со спецификой иммунной системы двух полов. По словам специалистов, многие гены иммунной системы находятся на Х-хромосоме, которая дублируется у женщин. В результате контроль над иммунной системой в женском организме, вероятно, более активен – у женщин, например, при заражении ковидом возникает более сильный Т-клеточный ответ. Данная особенность связана с тем, что женская иммунная система также призвана защищать ребенка во время беременности и потому должна более активно реагировать на патогены. Благодаря этому у женщин Т-клеточная реакция может возникать в самом начале инфекции: вырабатываемые иммунной системой Т-клетки распознают и уничтожают инфицированные клетки в организме, предотвращая дальнейшее размножение вируса.

Вдобавок оказывают свое влияние гормоны.

«Женский половой гормон эстроген усиливает противовирусную реакцию иммунных клеток. Напротив, мужская иммунная система реагирует слишком вяло, медленно или совсем не реагирует на контакт с коронавирусом. Это во многом происходит из-за мужского полового гормона тестостерона, который подавляет иммунный ответ», - считают исследователи.

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