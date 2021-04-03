Украинский министр: В этом году в России произойдут тектонические изменения 3.04.2021, 18:14

Фото: Макс Левин

Это положит начало деоккупации Донбасса.

Украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в этом году в России произойдут "тектонические изменения", которые положат начало деоккупации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом, пишет liga.net.

"Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные изменения в России... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал Резников.

По его мнению, это положит начало изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Резников сказал, что полноценная реинтеграция территорий продлится не менее 25 лет. Он призвал не путать реинтеграцию с деоккупацией.

"Реинтеграция предусматривает ментальное возвращения людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции и многое другое. Это десятки лет", – сказал Резников.

В сентябре в РФ должны состояться выборы в Госдуму.

В действующей нелегитимной Госдуме РФ призвали объявить Резникова в розыск за слова о гражданах РФ в оккупированном Крыму. Он сказал, что россиян, незаконно переехавших на территорию Крыма, выдворят, когда полуостров вернется под контроль правительства Украины.

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