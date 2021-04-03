Уровень долговой нагрузки на некоторые белорусские заводы - 220%1
- 3.04.2021, 18:18
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Стоимость этих заводов на сегодня вдвое меньше, чем накопленные ими долги.
Нелегитимная власть любит отмечать свои заслуги в «сохранении» заводов: дескать, не распродали частникам, все удержали в кулаке. Однако на деле белорусская промышленность выглядит как и все «успешные» проекты плохих менеджеров: огромные долги, безнадёга и нищета, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
В марте в Минстройархитектуры прошло заседание комиссии «по предупреждению банкротства» четырех крупнейших в стране заводов металлоконструкций.
Все они («Опытный завод металлоконструкций», «Строммаш», «Молодеченский завод металлоконструкций», «Строймаш») — хронически неплатежеспособны и имеют огромные долги по кредитам, фактически являясь банкротами. Уровень долговой нагрузки на предприятиях огромен: у молодеченского завода, например, на 1 января он превышал 220% (!).
Стоимость этих заводов на сегодня вдвое меньше, чем накопленные ими долги.