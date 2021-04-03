Белорусы Белостока провели бело-красно-белый авто и велопробег 3.04.2021, 18:26

Они проехали по центральным улицам с портретами политзаключенных.

Сегодня белорусы Белостока снова провели авто и велопробег в поддержку поляков в Беларуси, политических заключенных, а также людей, который выступают за перемены в нашей стране, пишет телеграм-канал «Баста».

Белорусы Белостока проехали на авто и велосипедах с бело-красно-белыми флагами и портретами Евгения Афнагеля, Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Марии Рабковой и других политзаключенных по центральным улицам города.

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