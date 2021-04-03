Совсем припухли 3.04.2021, 18:35

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Состояние российского олигарха Потанина пухнет, несмотря на все беды, обрушившиеся на Норильск.

Этот мир придуман не нами: экологические катастрофы в России, вызванные деятельностью крупнейших ресурсодобывающих компаний, не влияют на курс их акций, пишет обозреватель «Новой газеты» Алексей Тарасов. Пусть даже эти проблемы стоят от $2 млрд. В пятницу появились свежие статданные от Bloomberg (BBI), о том как растет благосостояние 500 богатейших людей мира. Этот индекс рассчитывается как раз на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. В «Норникеле» у Владимира Потанина самая большая доля — более трети, и он, согласно BBI, самый богатый из россиян, 46-я строка рейтинга. И продолжает богатеть. Несмотря на поток (будто кто сглазил) норильских бедствий последние 11 месяцев.

Персонально к анамнезу каждого толстосума дана его кардиограмма — его денег, конечно. Изломы судьбы, взлеты и падения. В том числе и Потанина, и это очень наглядная иллюстрация ценностей общего с ним мира, и это очень чуткий измерительный инструмент: не только стрекозы никогда не спят, деньги, тем более такие, — тоже. И тоже трепещут. Ну и Норильск никогда не спит. Он кует эти деньги в беспрерывном режиме 24/7.

Итак, к ценностям, что зафиксировал BBI.

На 1 апреля с.г. состояние Потанина оценено в $30 млрд.

За год до этого, до всех грозных норильских катаклизмов, — $23,9 млрд.

29 мая происходит одномоментный разлив нефтепродуктов, крупнейший в Арктике за всю историю. 28,4 млрд на тот момент у Потанина и ко 2 июня — 28,9 млрд. Потом с вмешательством Путина, с первыми оценками масштаба катастрофы идет некоторое падение, но неглубокое, непродолжительное, перемежающееся неожиданными взлетами (корреляции с ходом ликвидации ЧС не видно), с конца октября — долгий рост. 5 февраля суд награждает «Норникель» рекордными выплатами за катастрофу в 2 млрд — и это тоже отмечено лишь мельчайшим колебанием.

Обвал графика с отметки в 34 млрд до 28,1 — самый стремительный и самый значительный — начинается с 21 февраля: накануне происходитобрушение с жертвами на обогатительной фабрике.

А затем — самое существенное для рынка, важнейший фактор: 24 февраля «Норникель» сообщает о подтоплении рудников, причем ключевых, то есть о возможных проблемах с сырьем. О том, что уже с 12 февраля пошла вода в горные выработки «Октябрьского» и «Таймырского», и работы в этих рудниках частично приостановлены.

И Потанин резко худеет.

А с 25 марта — снова пухнет. До нынешних 30 млрд. Столько же было у него на 1 января. Сейчас даже немного больше — за первый квартал он прибавил в итоге всех взлетов и падений 16,8 млн. Ну а со 2 апреля прошлого года — 6,1 млрд. А мог бы и 12 млрд — если бы не потоп в рудниках.

Еще раз: согласно Bloomberg, Потанин разбогател за минувшие 12 месяцев на $6 млрд. И мы живем с этим со всем в одной реальности. Это смыслы видимого нами мира.

Именно сейчас, 21 февраля, по графикам Bloomberg, Потанин достигал наивысшей своей точки — 34 млрд. О некоторых секретах такого успеха, надо полагать, вскоре нам расскажут. Государство начало проверки в Норильске и Москве. Исходя из интереса его органов, ясно, что 90-х, вопросов приватизации концерна, залогового аукциона решено не касаться — это проверяла прежде Счетная палата, Генпрокуратура: правила были, возможно, незаконные и уж точно несправедливые, но это не к хозяевам «Норникеля», они действовали в рамках тех правил. Интерес проявлен к тому замкнутому экономическому циклу, что бесперебойно молотит в Норильском промрайоне (НПР), копеечка к копеечке складывает состояние отдельных соотечественников. К империи, созданной в НПР. Поэтому именно ФАС под прикрытием Генпрокуратуры проверяет огромные массивы документации, изъятые минувшей зимой в Норильске и в Москве, центральном офисе «Норникеля».

Действительно, НПР — редкий пример выжимания досуха и природного ресурса, и людского. Есть и более впечатляющие примеры эксплуатации чего-то одного, но вот чтобы так комплексно, системно и до упора… С 90-х «Норникель» поставил во властные структуры несколько сотен видных персонажей, начиная с вице-премьеров в правительстве РФ, и все они в той или иной мере способствовали становлению этого сугубо феодального, но, с точки зрения бизнеса, совершенного механизма, плели эти нити и заплетали. Но смогут ли сейчас распутать? Рубить пока команды не было.

Типичный житель НПР, получив зарплату на одном из предприятий «Норникеля», вернет их своему кормильцу.

Нетипичный, получив жалованье в учреждении бюджетного сектора или заработав в частной компании, тоже отдаст эти деньги «Норникелю». Поскольку вся инфраструктура — его.

Магазины платят бешеные деньги за тепловую энергию, поставляемую «Норникелем». За морковку и капусту, поставляемую «Норникелем» же, его судами в рамках «северного завоза». Если человек летит куда-то — он летит из его, «Норникеля», аэропорта. На его самолете. Заправленного им же. Всё — «в семью, в дом», деньги ходят по замкнутому контуру. Поскольку вся инфраструктура контролируется «Норникелем», вся энергетика, включая ГЭС и ТЭЦ, «Норильскгазпром», поставки бензина и дизеля. Даже некоторые функции государства, Росприроднадзора, Росгидромета, такие как, например, слежения за выбросами комбината, отошли к самому «Норникелю».

Железная дорога. Она тут единственная в России — частная. 333 км развернутой протяженности. Это естественная монополия, однако РФ здесь тарифы не устанавливает. Это вотчина «Норникеля». Почему? Потому что на костях зэков стоит? Нет, не угадали. Минтранс еще в 2011-м объяснил отсутствие госрегулирования тем, что дорога не соединена с другими и обслуживает на 98% грузы «Норникеля». Но вот я лично по ней ездил в 90-х не раз — где я и где Потанин? Да, в 90-х пассажирское сообщение и похоронили, но откуда взялись сейчас эти 98%, тоже ни для кого в НПР не секрет. Предприниматели рассказывают, что свои грузы, не имеющие отношения к Потанину, из-за отсутствия альтернатив они вынуждены оформлять через агентские организации, связанные с «Норникелем». И их грузы проходят уже как «комбината». Врут, наверное.

Газ. Добыча, транспортировка и потребление его основного объема — тоже дело сугубо «Норникеля», и регулирование цен на него почему-то не является прямой компетенцией краевых властей. При этом край включает в расчеты стоимость газа от «дочек» «Норникеля» как экономически обоснованные затраты, и в 2007–2018 гг. тариф утверждался с ростом в 15%, а в два последних года с ростом в 19,5% (что существенно выше темпов роста цен и инфляции в стране). Как это отражается на коммуналке, ясно.

Морской порт Дудинка. И это, как догадываетесь, тоже «Норникеля». Девять причалов протяженностью 1,7 км. При этом границы акватории порта, утвержденные правительством РФ в 2009 году, по мнению экспертов, имеют избыточную протяженность — около 20 км в обе стороны от границ порта. На прилегающих к порту землях промназначения сформированы участки под «сельское хозяйство» (южнее и севернее порта до границ города, вдоль русла реки), пользователи аффилированы с «Норникелем». Для чего? Вероятно, чтобы никто из конкурентов не подстроился. Попросту к нулю сведена вероятность организации альтернативного порта. И выдаивается рента. Все работает на «Норникель», интересы остальных субъектов — по остаточному принципу.

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Авиа. Норильское государственное авиапредприятие обанкротили в 2002-м (когда бывший гендиректор «Норникеля» и будущий вице-премьер РФ, а тогда губернатор Таймыра Хлопонин перемещался в губернаторы края), его база отошла в том числе к ЗАО «Алыкель» (позже ООО «Аэропорт «Норильск») — «дочке» «Норникеля» и авиакомпании «Таймыр» (она же, позже, «Нордстар»), которая быстро переходит в собственность «Норникеля». Ему же в 2011-м «Аэрофлот» продал свою «дочку» «Нордавиа» (региональные авиалинии). Пакеты акций ходили туда-сюда, но в контуре «Норникеля».

В 2018-м по обращению красноярского губернатора Усса помощник президента Белоусов запустил процесс закрепления монополии в авиаперевозках Норильска. Приняты федзакон, правительственное постановление, подготовлен проект соглашения (подписано только сейчас, в марте с.г.) между аэропортом Норильска, «Нордстар», краевой властью и Росавиацией. Все для того, чтобы компания «Нордстар» (читай «Норникель») с подачи Усса стала «базовым перевозчиком» на рейсах в Норильск (президент поставил резолюцию на этом письме: «Медведеву Д. А. Прошу поддержать»). То есть для «Норникеля» и тут эксклюзивные условия.

Ну да, про уникальность НПР песни нам пели и поют всю жизнь. Но что это за уникальность? 10 заповедей там не действуют от того, что дома на сваях стоят и зима 9 месяцев? УК начинает работать как-то иначе? Или людям там нравится получать меньше, а платить больше? В чем уникальность аэропорта Норильска, самолетов «Нордстар»? Крылья у них не такие? Нелетных дней там больше? «Черная пурга»? Ну так есть Анадырь, есть Якутия, Магадан, другие порты, где всего того же хватает, однако там от монополии избавились. В 90-х и начале нулевых нам пели то же самое про уникальность аэропорта Красноярска, объясняя ею монополию и оборону от посторонних перевозчиков. Патриоты платили дважды: билеты до Москвы рейсом «КрасЭйр» стоили больше, чем из Москвы, скажем, в Нью-Йорк. Красноярцы ехали на поезде до Новосибирска или Иркутска и улетали оттуда. Для ФАС тут все однозначно: недопустимо владение одной группой и портом, и топливозаправочным комплексом, и перевозками, это все должны быть разные субъекты. Иначе ограничение конкуренции, самодурство, дикие цены. Это же дважды два.

Эти песни — с момента возникновения НПР. Экстремальные условия — поэтому никакой демократии, только единоначалие. Мэром здесь называют замдиректора комбината по бытовым вопросам, в 90-е так и говорили: чего вы докопались до мэра? У него две функции — просить деньги у комбината и зажигать на Новый год городскую елку. Так было всегда, все определялось интересами комбината и странным образом сохранилось до сих пор. Дескать, ДНК хромая, поэтому тут надо жить иначе, в крепостном праве.

Если бы это работало, и черт с ним. Но как это работает, мы видим по минувшим 11 месяцам. Интересно, что Генпрокуратура пока не может установить, на основании чего «Норникель» пользуется большей частью земли и недвижимости, связанных с аэропортом (за исключением той части, что передана в аренду без проведения торгов на 49 лет распоряжением правительства РФ от 23.04.2013 № 664-р) — происхождение права собственности или аренды не прозрачно. Сведений о проведении торгов нет, границы объектов недвижимости на публичной кадастровой карте не установлены.

Повторяются истории из 90-х, когда НПР хотел выделиться из состава края и уйти в Таймыр — в то время отдельный субъект федерации (по сути НПР был анклавом края на Таймыре). Красноярского губернатора Зубова, противостоявшего отделению Норильска, тогда чуть не сняли. И он рассказывал мне, что ему для подтверждения своей правоты не хватало сталинских времен карты, определявшей границы НПР, его экстерриториальность. Много позже ее обнаружили почему-то на Ангаре. В архивах геологоразведочной экспедиции в Богучанах.

Поскольку в морском порту и речном государство уже восстанавливает свои права, подан иск об истребовании части причалов, видимо, того же стоит ждать и аэропорту. Ну а с чего бы ему оставаться исключением?

Ну и завершает картину нового крепостного права в Сибири, где вообще-то его никогда не было, штаб-квартира «Норникеля» — она расположена почему-то не в Норильске, а в Москве-Сити, в небоскребе Меркурий Тауэр. Крепостного права в Сибири не было, а ГУЛАГ был — и эта московская «золотая башня», откуда, наверное, удается разглядеть далеких северо-восточных гномов, выдающих на-гора миллиарды, — прямое следствие именно ГУЛАГа. Лагерные традиции. И эти модные молодые люди в башне, как мне кажется, — из той породы. Эффективных сталинских менеджеров. Тут все от него, и сталинским ГУЛАГом исчерпывается, все потанинские триллионы.

«Норникель» не виноват в своем происхождении, истории, в том, что он такой большой и доминирует на красноярском Севере. Виновато российское государство — оно должно ограничивать аппетит Потанина. Собственно, сейчас это укрощение бизнес-империи и намечается, поскольку сюда, в Арктику, заходят многие другие влиятельные группы — упомяну лишь Сечина и его «Восток Ойл». Сечин не будет повторять за Мусой Бажаевым: о том, как бажаевская «Русская платина» 10 лет назад попробовала составить конкуренцию «Норникелю» в НПР, отщипнуть от потанинского пирога, «Новая» рассказывала. Муниципалитет просто отказал Бажаеву в отводе земли под дорогу к Черногорскому месторождению, купленному им. И все комментарии «Норникеля» и местных властей сводились к тому, что «платине» придется самой решать вопросы энерго-, газо-, водоснабжения, транспортировки руды, концентрата и т.д. То есть строить «новый Норильск». А на дворе — другое тысячелетие.

Так что не скажу, что обнародованная Bloomberg кардиограмма — это иллюстрация какого-то особого свинства или, косвенно, роста ненависти, революционных настроений. Нет. Если исходить из лагерных традиций, это, возможно, лишь график откорма «кабанчика». Кто не в курсе, «кабанчиком» (или «консервой», «тушенкой») в ГУЛАГе называли человека, которого склоняли к побегу, брали с собой, а затем, в мытарствах по голодной тайге съедали.

В 90-е мем про кабанчика был особо популярен у бандитов и в бизнесе. Какой-то избранный бизнес откармливали, потом забирали. См. историю Ходорковского.

Два недавних соглашения с краем на 120 млрд и 150 млрд рублей, другие проекты, которые «Норникель» спешно взялся финансировать, пока не отменили проверок, идущих в отношении компании. Механизм запущен.

На днях в Норильске задержали (но отпустили, не став арестовывать) начальника правового управления мэрии Алексея Ситникова — его подозревают в особо крупном мошенничестве, дело (возбуждено 26 марта) касается его участия в делах просветительского фонда «Юбилейный», где он формально числился советником. В реальности вопросов к чиновнику, пересидевшему всех мэров (а на последних выборах его и самого выдвигали в мэры), досконально знающему, почему и как образовался этот замкнутый контур исключительно в пользу «Норникеля», может быть куда больше.

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