Стачком «Гродно Азот» отреагировал на попытки руководства предприятия уйти от санкций 3.04.2021, 18:49

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Активисты обратились к международным компаниям.

Стачком ОАО «Гродно Азот» отреагировал на попытки предприятия уйти от санкций:

- В письме заместитель начальника отдела логистики филиала «Завод Химволокно» В.А. Хутко просит у компании выигравшей тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг, указать в документации (ТН, CMR, таможенная декларация, счет-фактура, коносамент) в качестве отправителя не ОАО «Гродно Азот», а свою компанию!

Видимо такое условие устроило не все компании, так как тендер на оказание международных транспортных услуг был провален. Из 65-ти лотов на экспорт, закрыли только 13! В морские порты Бразилии, Израиля, Индии и Литвы (для дальнейшей поставки в порт Радес,Тунис).

Будем пристально отслеживать компании которые грузятся на эти направления. Если кто-то решит пойти на сделку с режимом, мы соберем пакет документов для включения вас и вашей компании во все возможные санкционные списки.

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