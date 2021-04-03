Стачком «Гродно Азот» отреагировал на попытки руководства предприятия уйти от санкций
- 3.04.2021, 18:49
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Активисты обратились к международным компаниям.
Стачком ОАО «Гродно Азот» отреагировал на попытки предприятия уйти от санкций:
- В письме заместитель начальника отдела логистики филиала «Завод Химволокно» В.А. Хутко просит у компании выигравшей тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг, указать в документации (ТН, CMR, таможенная декларация, счет-фактура, коносамент) в качестве отправителя не ОАО «Гродно Азот», а свою компанию!
Видимо такое условие устроило не все компании, так как тендер на оказание международных транспортных услуг был провален. Из 65-ти лотов на экспорт, закрыли только 13! В морские порты Бразилии, Израиля, Индии и Литвы (для дальнейшей поставки в порт Радес,Тунис).
Будем пристально отслеживать компании которые грузятся на эти направления. Если кто-то решит пойти на сделку с режимом, мы соберем пакет документов для включения вас и вашей компании во все возможные санкционные списки.