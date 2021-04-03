Медики назвали продукт, который поможет сохранить сердце здоровым 3.04.2021, 18:53

В этом продукте содержится много антиоксидантов.

Мед может помогать противостоять сердечным заболеваниям не хуже, чем некоторые фрукты и овощи. Выводы делались по итогам исследования учеными во главе с сотрудниками Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне, пишет lenta.ua.

Исследование проводилось среди 25 мужчин, возраст которых колебался в пределах от 18 до 68 лет. Специалистам удалось выяснить, что употребление смеси меда и воды положительным образом отражается на уровне антиоксидантов в крови добровольцев. Руководившая научной работой Ники Энгесет отметила, продукт оказывает умеренное защитное действие. В меде имеются такие же объемы антиоксидантов, как, к примеру, в шпинате, яблоках, клубнике, апельсинах, и т. д. Они способствуют предотвращению сужения артерий. Проведенное исследование стало первым, в рамках которого изучался эффект от употребление меда на уровень антиоксидантов в крови человека. Выводы экспертов прозвучали на полях встречи Американского химического общества в Бостоне.

Команда также частично завершила 12-недельное исследование на кроликах, пытаясь определить, подавляет ли мед образование бляшек, сужающих артерии. Ученые установили, что медовуха, алкогольный напиток из меда, содержит тот же уровень антиоксидантов, что и белое вино. Однако это все равно заметно уступает показателям красного вина.

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